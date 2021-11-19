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楽しみながら身につける、上手な歯磨き
楽しいアプリで遊びながら、一生続く健康的な歯磨き習慣を楽しく身に付けることができます。20か国以上の言語設定ができ、英語モードにすれば英語の学習にもなります。／製品イメージ（製品写真）について：スマートフォンは付属されていません。さらに詳細をみる
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ソニッケアーキッズアプリでお口のケアについて楽しく学ぶことができます。毎回の歯磨きの前には、スパークリーが上手なブラッシングのコツを指導します。歯磨き中はわかりやすいガイドでどこを磨くか説明し、アプリのカレンダーがこれまでの歯磨きを記録します。保護者の方はお子様の毎日の歯磨き状況を確認できます。20か国以上の言語対応で、英語モードにすれば英語の学習にも。知育教材としてもご活用いただけます。
ソニッケアーキッズハンドルとアプリをお使いいただくことで、お子様は1人で上手に歯磨きする方法を学ぶことができます。アプリはお子様のソニッケアーキッズハンドルとBluetooth®*¹を使って同期し、毎日の歯磨きを記録します。調査に参加された保護者の98%が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答しています*²。お子様は一生続く健康的な歯磨き習慣を身につけることができます。*²ブラシのみ使用時と比べて／2015年フィリップス調べ
アプリをお使いいただくことで、お子様は全く新しい歯磨き体験を通じて歯磨きを楽しく学ぶことができます。アプリのキャラクターは、歯磨きが大好きなスパークリーです。お子様はスパークリ ーの歯を磨いてあげることでアプリからより上手な歯みがきの方法を教わります。歯磨きが上手にできると、スパークリーは喜んで、お子様はごほうびをもらえます。スパークリーに健康的なおやつをあげたり、スプレーや小物でスパークリーにおしゃれをさせたりすることができます。また、保護者の方は、保護者向け画面から現実のごほうびを追加で設定することができ、お子様のモチベーションを更にあげることができます。
ソニッケアーキッズハンドルはアプリと接続し、お子様が2分間の歯磨き習慣を自然に身につけられるようにサポートします。アプリをお使いいただくことで、お子様はアプリのガイドをまねて、 お口の中のそれぞれの部位をしっかり磨くことができます。アプリは、お子様がそれぞれの部位を より長く歯磨きできるようにサポートしていきます。お子様がしっかり歯を磨けると、スパークリ ーの歯もきれいになり、お子様はアプリでごほうびをもらえます。楽しいトレーニングを通じて、 お子様は正しい歯みがき習慣を身につけることができます。
Bluetooth®対応のソニッケアーキッズハンドルをアプリと接続してお使いいただくと、アプリはリアルタイムでお子様の歯磨きを記録します。 内蔵のメモリによって、ハンドルはアプリと接続していない時でも最大14回分の歯磨きの記録を保存することができます。次にハンドルとアプリを同時にお使いいただいたときに、保存された記録がアプリのカレンダーに同期され、保護者の方はお子様の歯磨きの進捗状況を確認することができます。
お子様が正しい使い方と歯磨き習慣を身につければ、あとはソニッケアーがお子様の歯磨きをサポートします。 ソニッケアーキッズハンドルは、毎秒500ストロークの振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した「音波水流」を口腔内に発生させ、手磨きよりも最大で75％*⁵多くの歯垢を取り除くことができます。 *⁴手磨きとの比較/フィリップス調べ *⁵手磨きと比較した場合／Milleman J, Putt M,Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, StrateJ. International J Pediatric Dent. 2009; 19:s1 ／画像はイメージです
電源
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