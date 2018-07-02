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    Philips Sonicare For Kids ソニッケアー キッズ ブラシヘッド ミニ

    HX6032/63

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去

    ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは子供の小さい口と成長期の歯に最適です。ソニッケアー キッズハンドル専用で、お子様が安全に楽しく歯磨きできるよう設計されています。

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    Philips Sonicare For Kids ソニッケアー キッズ ブラシヘッド ミニ

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    お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去

    歯を磨き、輝く笑顔を守る（対象年齢：4 歳以上）

    • 2 本組
    • ミニサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • こども用
    3 歳以上

    3 歳以上

    ソニッケアー キッズ ブラシヘッド ミニは、お子様の歯列にフィットしながらやさしくブラッシングできる、曲線的な形状のソフトな毛先が特長です。また、ヘッドの裏側にはゴム製のカバーが付いているので、気持ちよく安全にブラッシングできます。より大きいレギュラーサイズのヘッドもご用意しています。

    優れた洗浄効果で効率的にブラッシング

    優れた洗浄効果で効率的にブラッシング

    わずかな時間でもきちんとブラッシングが可能になりました。健康な歯を保つための習慣と正しい磨き方が身につきます。

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    フィリップス ソニッケアー キッズ ブラシヘッドはハンドルに簡単に着脱できるため、しっかりとフィットし、お手入れとクリーニングにも便利です。

    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      アクア
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      ブラシヘッドの素材
      BPA フリー
      サイズ
      コンパクト

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      キッズ

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      ソニッケアーキッズ ミニサイズ 2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去
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