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お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去
ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは子供の小さい口と成長期の歯に最適です。ソニッケアー キッズハンドル専用で、お子様が安全に楽しく歯磨きできるよう設計されています。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
ソニッケアー キッズ ブラシヘッド ミニは、お子様の歯列にフィットしながらやさしくブラッシングできる、曲線的な形状のソフトな毛先が特長です。また、ヘッドの裏側にはゴム製のカバーが付いているので、気持ちよく安全にブラッシングできます。より大きいレギュラーサイズのヘッドもご用意しています。
わずかな時間でもきちんとブラッシングが可能になりました。健康な歯を保つための習慣と正しい磨き方が身につきます。
フィリップス ソニッケアー キッズ ブラシヘッドはハンドルに簡単に着脱できるため、しっかりとフィットし、お手入れとクリーニングにも便利です。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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