色とハンドルのブラシヘッド交換お知らせ機能****に対応

ブラシの一部の色が変わり、交換の時期をお知らせします。またハンドルの機種によってはブラシヘッド交換お知らせ機能**によりランプで時期をお知らせします。（交換の目安：約3か月） **** ハンドルの機種によってはないものもあります