HX6064/14
ステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さを
ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。 * クリーンモード使用時/フィリップス調べ *** マスバランス方式、ブラシの柄の部分においてさらに詳細をみる
ひし形に密集した毛先により、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。 7日間で最大2倍のステインを除去し自然な白い歯へ導きます*。 * 手磨きと比べ/ホワイトモード使用時/フィリップス調べ
密集した高品質な毛先が、手磨きの最大7倍歯垢を除去します**。 ** クリーンモード使用時/フィリップス調べ
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。
ブラシの一部の色が変わり、交換の時期をお知らせします。またハンドルの機種によってはブラシヘッド交換お知らせ機能**によりランプで時期をお知らせします。（交換の目安：約3か月） **** ハンドルの機種によってはないものもあります
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、ニーズやお好みに応じてお気に入りを見つけてください。（Philips One, eシリーズ、キッズ除く）また、はめ込み式で取り付け簡単。
当社では、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの70%はバイオベース素材です***。ISCC認証取得。 *** マスバランス方式、ブラシの柄の部分において
すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします。（廃棄はお住いの地方自治体のルールに従ってください）。ハサミ等がなくても簡単に手で開けられます。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
