HX3901/02
歯と歯ぐきを健康に保つためのケア
フィリップスソニッケアー 1000 シリーズなら、電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。手磨きと比べて最大 3 倍の歯垢除去力*で、毎日のケアをより効果的に。 * 手磨きとの比較 **目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合さらに詳細をみる
この電動歯ブラシには、インターケアーブラシヘッドが付属しています。非常に長いブラシ毛が、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢を取り除きます。* 手磨きとの比較、インターケアブラシ使用時
毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです
電動歯ブラシが初めての方でも安心して使えるように設計されたイージースタートプログラム。使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
ペーサー＆スマートタイマー機能でブラッシング時間をより効率的に。ペーサー機能は、30 秒ごとのブラッシングの区切りをお知らせし、別の部位へ移るように示し、2 分間後にスマートタイマー機能がブラッシングの完了をお知らせします。
1 回の充電で最大 14 日間の定期的なブラッシングが可能**。歯みがきの習慣をもっと手軽に身につけられます。**目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合
強さ
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
