    Philips Sonicare Sonicare 1100 Series ソニッケアー 1100シリーズ

    HX3901/01

    フィリップスソニッケアー 1100 シリーズなら、電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。手磨きと比べて最大 3 倍の歯垢除去力*で、毎日のケアをより効果的に。 * 手磨きとの比較、インターケアブラシ使用時 **目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合

    Philips Sonicare Sonicare 1100 Series ソニッケアー 1100シリーズ

    約 3 倍の歯垢をやさしく除去*

    • 3 倍の歯垢をやさしく除去*
    • イージースタート
    • スマートタイマー&カドペーサー
    • 14 日間のバッテリー持続時間**
    約 3 倍の歯垢をやさしく除去*

    約 3 倍の歯垢をやさしく除去*

    この電動歯ブラシには、インターケアーブラシヘッドが付属しています。非常に長いブラシ毛が、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢を取り除きます。* 手磨きとの比較、インターケアブラシ使用時

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

    電動歯ブラシへのスムーズな切り替え

    電動歯ブラシへのスムーズな切り替え

    電動歯ブラシが初めての方でも安心して使えるように設計されたイージースタートプログラム。使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    ガイドに合わせてブラッシング

    ガイドに合わせてブラッシング

    ペーサー＆スマートタイマー機能でブラッシング時間をより効率的に。ペーサー機能は、30 秒ごとのブラッシングの区切りをお知らせし、別の部位へ移るように示し、2 分間後にスマートタイマー機能がブラッシングの完了をお知らせします。

    14 日間のバッテリー持続時間

    14 日間のバッテリー持続時間

    1 回の充電で最大 14 日間の定期的なブラッシングが可能**。歯みがきの習慣をもっと手軽に身につけられます。**目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合

    技術仕様

    • 強さ

      毎日の歯みがきに

    • 電源

      対応電圧
      DC5V（USB Type A）

    • 仕様

      使用時間
      約 14 日間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      タイマー
      スマートタイマーとカドペーサー

    • 内容・付属品

      ハンドル
      1100 充電式電動歯ブラシ 1 本
      ブラシヘッド
      インターケアー 1 本
      充電器
      充電ケーブル 1 本

    • 洗浄性能

      歯垢の除去
      最大 3 倍の歯垢を除去*

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

