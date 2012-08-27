どの音量でも深い低音の音色を保持する DBB

ダイナミックバスブーストをオンにすると、音量が大きくても小さくても低音部分が強調されるため、音楽を最大限に楽しむことができます。しかも操作は簡単、ボタンを押すだけです。通常、音量を下げると、非常に低い音の周波数は失われますが、ダイナミックバスブーストでは、これに対処できます。ダイナミックバスブーストをオンにすると、低音の迫力が増すため、音量を下げても、変わらない音を楽しむことができます。