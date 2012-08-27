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販売終了

ドッキングスピーカー

DS3100/11

ご家庭でのリスニングに合ったサウンド

このドッキングスピーカーをお好きな場所に置いて、部屋中をクリアなサウンドで満たしましょう。iPod や iPhone を PC と同期させることができます。また、使用環境に応じて AC 電源とバッテリーの使い分けが可能です。

すべての特長を見る

心奪われるサウンド

ご家庭でのリスニングに合ったサウンド

  • iPod、iPhone 用

  • バッテリー／AC アダプター両用

無料の DockStudio アプリで、インターネットラジオや便利な機能を追加

無料の DockStudio アプリで、インターネットラジオや便利な機能を追加

この無料アプリなら、ドッキングスピーカーに数多くの便利な機能を追加できます。気象情報や時刻を確認したり、お気に入りの画像を壁紙に設定したり、世界中の数千ものラジオ局の番組を聴くこともできます。スキンスタイルや新機能を含む更新も随時提供されています。

どの音量でも深い低音の音色を保持する DBB

どの音量でも深い低音の音色を保持する DBB

ダイナミックバスブーストをオンにすると、音量が大きくても小さくても低音部分が強調されるため、音楽を最大限に楽しむことができます。しかも操作は簡単、ボタンを押すだけです。通常、音量を下げると、非常に低い音の周波数は失われますが、ダイナミックバスブーストでは、これに対処できます。ダイナミックバスブーストをオンにすると、低音の迫力が増すため、音量を下げても、変わらない音を楽しむことができます。

総出力 10W RMS

技術仕様

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