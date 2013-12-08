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C240P4QPYEW/11
医用画像表示用ディスプレイ
このフィリップスのディスプレイは、日常的な臨床ケア環境に最適です。デジタルイメージのプリセットにより、一貫性のある DICOM 形式のグレースケール医用画像の表示を実現します。医療グレードの電源により、基本的な安全性を確保します。
医用画像表示用ディスプレイ
24.1 インチ／61 cm
1920 × 1200（2 MP）
専門的な臨床環境において、基本的な安全性、本質的なパフォーマンス、信頼性は極めて重要な要件です。フィリップスの医用画像表示用ディスプレイは、標準的なテレビとは異なり、こうした要件を満たすために特別な医療グレードの電源を採用しています。この電源は、基本的な安全性と本質的なパフォーマンスを確保するための EN/IEC 60601-1 基準（医用電気機器の安全規格に関する基本事項）に準拠しています。さらに、この規格の副通則 EN/IEC 60601-1-2 基準（医療グレードの電磁両立性の要求事項および試験）にも準拠しています。多くの国々や医療機関において、これらの規格への準拠は要件として義務付けられています。
先進的な SmartErgoBase を採用することにより、フィリップスのモニターはほとんどデスクのレベルにまで高さを下げて、見やすい角度に調節することができます。ベゼルからテーブルまでの高さを低くすることは、コンピュータ作業で遠近両用の二焦点、三焦点または累進焦点レンズの眼鏡を使用するユーザーにとって、最適な解決方法になります。さらに、ユーザーはモニター位置をさまざまな高さに変更して好みの角度や高さでモニターを使用できるため、疲れや緊張感の緩和に役立ちます。
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
レビュー
注意：このディスプレイは、患者の近くで使用可能であることを認証されているわけではありません。一次診断での使用は、医療機関運営者の単独責任となります。
DICOM は、医用情報のデジタル通信に関連する公開標準規格の米国 NEMA（National Electrical Manufacturers Association）の登録商標です。
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。