低エミッションの医療グレードの電源により、安全性を確保

専門的な臨床環境において、基本的な安全性、本質的なパフォーマンス、信頼性は極めて重要な要件です。フィリップスの医用画像表示用ディスプレイは、標準的なテレビとは異なり、こうした要件を満たすために特別な医療グレードの電源を採用しています。この電源は、基本的な安全性と本質的なパフォーマンスを確保するための EN/IEC 60601-1 基準（医用電気機器の安全規格に関する基本事項）に準拠しています。さらに、この規格の副通則 EN/IEC 60601-1-2 基準（医療グレードの電磁両立性の要求事項および試験）にも準拠しています。多くの国々や医療機関において、これらの規格への準拠は要件として義務付けられています。