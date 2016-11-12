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販売終了

ワイヤレスポータブルスピーカー

BT2200B/00

2.5

| (2) レビュー

冒険好きにぴったりのスピーカー

この頑丈なポータブルワイヤレススピーカーは防水仕様で、インドアでもアウトドアでも場所や天候を問わず、そのタフさに負けないパワフルなサウンドを楽しめます。

すべての特長を見る

冒険好きにぴったりのスピーカー

  • Bluetooth®

  • 内蔵マイクで通話可能

  • 充電式電池

お手持ちのストラップでどこへでも携帯可能

Bluetooth によるワイヤレス音楽ストリーミング

Bluetooth によるワイヤレス音楽ストリーミング

Bluetooth は、短距離無線通信技術の 1 つで、堅牢かつエネルギー効率が良いことで知られています。この技術により、iPod／iPhone／iPad や、スマートフォン、タブレット、ノート PC などの他の Bluetooth デバイスと簡単にワイヤレス接続できます。このスピーカーを使ってお気に入りの音楽や、動画やゲームのサウンドを、ワイヤレスで簡単に楽しむことができます。

頑丈で、防水・浮遊性を備えたアウトドア仕様

頑丈で、防水・浮遊性を備えたアウトドア仕様

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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2.5

5 中

2

レビュー

5
3
2

12/11/2016

日本

日本

便利

私はお風呂に入るときに使っていますが、不便なことはほとんどありません！ 電池持ちもいいし、接続がブツブツ切れる事も無いです。 結構音量が出るので、シャワーとか使ってても普通に聞こえます。音質も悪くないです。 ただ、音量が自動で均一されるようです。 そのため、ほんの多少、間奏部分で音が大きくなったり、大サビで音が小さくなったりします。 自分から音量を変えようと思うほど大きく変わるわけでは無いですが、曲によっては少し目立ちます。 まあ、普通に聴く限り気にならないです！ 以上、レビューでした♪ お役に立てれば嬉しいです((o(*>ω<*)o))

はい、この製品をお勧めします

これは BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー に対するレビューです

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05/10/2016

日本

日本

動作不良

某コカコーラの懸賞に当たったんですが 喜んだのはつかの間、意気揚々と説明書に従い 充電して電源オン！全く無反応！ランプは点かないし 説明書を読み返してもわからない最悪な製品です よっぽどカスタマーセンターに電話しようとも 思いましたが平日の午後５時までで多忙な私には 無理でした。

これは BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー に対するレビューです

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