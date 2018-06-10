販売終了
BM5B/98
どの部屋にも BGM
リビングでも、キッチンでも、ベッドルームでも。どこにいても BGM が流れている空間をワイヤレスで簡単に楽しめる。BGM のある少し贅沢な暮らしを izzy ではじめることができます。
Bluetooth®
ブラック
スマートフォン、タブレットや PC などとワイヤレスで接続し、音楽を楽しむことができます。Bluetooth® で接続した時は様々な音楽アプリを楽しむことができます。
izzy は最大 5 台まで同時ワイヤレス接続できます。ボタンひとつで簡単に同じ音楽を家中で楽しめます。また、izzy 単体で Bluetooth® スピーカーとして楽しめます。izzy は BM5 も BM50 も自由に組み合わせてマルチルーム接続を楽しめます。
GROUP ボタンを押すだけで、簡単に izzy 同士を接続できます。izzy 同士では独自の接続方法により、最大 100m 離れていても音楽を楽しむことができます（通信環境によって異なります）。難しいルーター接続をする必要がありません。
4.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Kensoko
10/06/2018
日本
確認済みの購入者
本体は気に入ってますが、ACアダプターがチープな感じです
台所などに置いて、スマホの音楽を聴いたりするのに使っています。 ペアリングも簡単で、有線接続もできて便利です。 ちょっとサイズが大きいですが、音が良いので、置き場所をつくっておいてます。 本体側の使い勝手などはよいのですが、ACアダプターのコードが貧弱な感じで、音楽機器と思えない感じです。 性能上は問題ないのだと思いますが、見た感じ、チープな感じです。 配置するときに、見えないように配線していますが、電源コードなども合わせてのトータルデザインでフィリップスらしさを出してほしいと思いました。
はい、この製品をお勧めします
これは izzy BM5B ワイヤレスマルチルームスピーカー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは izzy BM5B ワイヤレスマルチルームスピーカー に対するレビューです
jdsp525
15/06/2017
日本
確認済みの購入者
簡単、手軽にワイヤレススピーカーの設置が出来ました。
親機にBM50BとBM5Bを3台の構成で、セッティングもとても簡単でした。 ただ、たまに接続が切れることがあるので、星4つとしました。 他のWiFiやBluetoothが干渉してるのでしょうか…。
これは izzy BM5B ワイヤレスマルチルームスピーカー に対するレビューです
これは izzy BM5B ワイヤレスマルチルームスピーカー に対するレビューです