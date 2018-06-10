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販売終了

izzyワイヤレスマルチルームスピーカー

BM5B/98

4

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

どの部屋にも BGM

リビングでも、キッチンでも、ベッドルームでも。どこにいても BGM が流れている空間をワイヤレスで簡単に楽しめる。BGM のある少し贅沢な暮らしを izzy ではじめることができます。

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どの部屋にも BGM

  • Bluetooth®

  • ブラック

Bluetooth® 接続

スマートフォン、タブレットや PC などとワイヤレスで接続し、音楽を楽しむことができます。Bluetooth® で接続した時は様々な音楽アプリを楽しむことができます。

マルチルーム接続

izzy は最大 5 台まで同時ワイヤレス接続できます。ボタンひとつで簡単に同じ音楽を家中で楽しめます。また、izzy 単体で Bluetooth® スピーカーとして楽しめます。izzy は BM5 も BM50 も自由に組み合わせてマルチルーム接続を楽しめます。

ワンプッシュで家のどこにでも届く BGM

GROUP ボタンを押すだけで、簡単に izzy 同士を接続できます。izzy 同士では独自の接続方法により、最大 100m 離れていても音楽を楽しむことができます（通信環境によって異なります）。難しいルーター接続をする必要がありません。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
3
2
1

10/06/2018

日本

日本

確認済みの購入者

本体は気に入ってますが、ACアダプターがチープな感じです

台所などに置いて、スマホの音楽を聴いたりするのに使っています。 ペアリングも簡単で、有線接続もできて便利です。 ちょっとサイズが大きいですが、音が良いので、置き場所をつくっておいてます。 本体側の使い勝手などはよいのですが、ACアダプターのコードが貧弱な感じで、音楽機器と思えない感じです。 性能上は問題ないのだと思いますが、見た感じ、チープな感じです。 配置するときに、見えないように配線していますが、電源コードなども合わせてのトータルデザインでフィリップスらしさを出してほしいと思いました。

はい、この製品をお勧めします

これは izzy BM5B ワイヤレスマルチルームスピーカー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは izzy BM5B ワイヤレスマルチルームスピーカー に対するレビューです

15/06/2017

日本

日本

確認済みの購入者

簡単、手軽にワイヤレススピーカーの設置が出来ました。

親機にBM50BとBM5Bを3台の構成で、セッティングもとても簡単でした。 ただ、たまに接続が切れることがあるので、星4つとしました。 他のWiFiやBluetoothが干渉してるのでしょうか…。

これは izzy BM5B ワイヤレスマルチルームスピーカー に対するレビューです

これは izzy BM5B ワイヤレスマルチルームスピーカー に対するレビューです

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