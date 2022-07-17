水道水をさわやかでピュアな味の水に変えます

多孔質の活性炭繊維を使用した Daily フィルターは、水量に影響を与えず塩素、鉛、農薬を減らすことで水道水の品質を向上させます*。ボトルに水を入れるだけで、一口ごとに水の味を楽しめます。