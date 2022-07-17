GoZero Daily フィルターストロー付き断熱ボトル
飲むたびに新鮮なおいしさ！
GoZero Daily フィルターは、塩素、鉛、農薬*の量を減らすことで、水道水の品質を効果的に向上させます。水量には影響を与えません。 さらに詳細をみる
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GoZero Daily フィルターストロー付き断熱ボトル
飲むたびに新鮮なおいしさ！
廃棄物を出さずにボトル入り飲料水の味を楽しめます
- 550mL／18.6oz
- 急速ろ過
- ステンレススチール製、断熱
- グラファイトグレー
真空二重構造で断熱
真空二重構造で断熱されており、水を数時間にわたって保冷できるので、いつでもリフレッシュできます。
食洗器に対応
食洗器で洗えます（最大 50℃）。フィルターは取り外してください。
ボトル入り飲料水よりもはるかに安く美味しい水が楽しめます。
ボトル入り飲料水よりもはるかに安く、廃棄物を出さずに美味しい水が楽しめます。
多くのカップホルダーに対応
このボトルは、多くの標準サイズカップホルダーでお使いいただけます。
飲むたびにろ過
フィルターを挿入したストローをふたに差し込んでボトルにはめ込むだけで、飲むことができます。
氷も入れられる
縁が幅広なので、標準サイズの氷を入れることができます。
食品用ステンレス
18／8 食品用ステンレススチール製
水道水をさわやかでピュアな味の水に変えます
多孔質の活性炭繊維を使用した Daily フィルターは、水量に影響を与えず塩素、鉛、農薬を減らすことで水道水の品質を向上させます*。ボトルに水を入れるだけで、一口ごとに水の味を楽しめます。
技術仕様
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利用できる水の種類
- Daily フィルター AWP285
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一般仕様
- 交換用フィルターカートリッジ
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Daily フィルター AWP285
- ボトル容量
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550ml／18.6oz
- 色
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グレー
- ろ過能力
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150L
- 製品寸法
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75 x 75 x 245
mm
- フィルター交換時期目安
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1 ヶ月
- フィルターの数量
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1 本組
- ボトルの素材
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18／8 ステンレススチール
- *国際試験認証機関 SGS による検査結果に基づく。
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