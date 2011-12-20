DockStudio アプリで新しい音楽や機能を発見、共有できます

無料のフィリップス DockStudio アプリは、ドッキングスピーカーに数え切れないほどの独自機能を提供します。何千もある世界中のインターネットラジオ局を聴いたり、自分だけの音楽コレクションを参照して Facebook から友達と共有したり、Flickr でアーティストの写真を共有したりすることができます。アプリは Songbird 音楽機能を搭載しているので、PC と Android デバイス間で音楽を検索、再生、同期できます。クロックモードでは、カスタマイズした音楽アラームを複数セットしたり、天気予報を更新することもできます。完全無料のこのアプリは、Google Play からダウンロードできます。