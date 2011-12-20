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音楽を楽しみながら Android フォンを充電
このシステムでは音楽を再生しながら Android フォンを充電できます。また、電話機本体の音楽やラジオを目覚まし代わりにすることもできます。無料のアプリをダウンロードすると、優れた音楽管理機能やユニークな機能を備えた Songbird 音楽機能も利用できます。
Android 用
MP3 リンク接続を使用すると、ポータブルメディアプレイヤーから MP3 コンテンツを直接再生できます。オーディオシステムが提供する極上の音質でお気に入りの音楽を聴けるだけでなく、ポータブル MP3 プレイヤーをオーディオシステムに接続するだけという、非常に便利な利点もあります。
スリープタイマーでは、眠りにつくまで聴いていたい音楽またはお好みのラジオステーションの再生時間を設定できます。制限時間（最大 2 時間）を設定し、眠りにつくまで聴いていたい CD またはラジオステーションを選択するだけです。セットは選択された時間中、再生を続けます。その後、電源効率の良い、無音のスタンバイモードに入ります。スリープタイマーがあれば、羊を数えたり、電源の無駄遣いを心配したりすることなく、お気に入りの CD やラジオ DJ を聴きながら眠りにつけます。
無料のフィリップス DockStudio アプリは、ドッキングスピーカーに数え切れないほどの独自機能を提供します。何千もある世界中のインターネットラジオ局を聴いたり、自分だけの音楽コレクションを参照して Facebook から友達と共有したり、Flickr でアーティストの写真を共有したりすることができます。アプリは Songbird 音楽機能を搭載しているので、PC と Android デバイス間で音楽を検索、再生、同期できます。クロックモードでは、カスタマイズした音楽アラームを複数セットしたり、天気予報を更新することもできます。完全無料のこのアプリは、Google Play からダウンロードできます。
レビュー