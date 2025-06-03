映画のような映像とサウンド。Dolby Vision と Dolby Atmos。

Dolby Vision と Dolby Atmos を搭載することで、映画、番組、ゲームの映像とサウンドが信じられないほど素晴らしいものになります。監督が観客に見せたかった映像そのものを堪能してください。暗すぎて見えないという残念なシーンはありません。すべてのセリフがはっきりと聞こえます。まるで本当に自分の周りで起こっているようなサウンドエフェクトを体験できます。