販売終了
276E9QDSB/11
鮮やかな色彩とスタイリッシュなデザイン
フィリップス E Line モニターは、スタイリッシュなデザインと並外れた画質を特長としています。この Ultra Wide-Color 搭載薄型ベゼルフル HD ディスプレイなら、リアルで実物さながらの映像を再現できます。スタイリッシュなデザインで優れた画質をお楽しみください。
E Line
27 インチ（68.6 cm）
1920 x 1080（フル HD）
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。
3.0
5 中
35
レビュー
色々見たい人
22/10/2025
日本
買って正解でした
これまで使用していた、パソコンとセットになっていたモニターと比較して、本品のほうが明るいですが、目に優しい明るさで、目が痛くならないです。 低価格でしたが信用のおける業者から買いました。
気に入った点
比較的安価な価格で手に入る
気に入らない点
VGAケーブルが付属している
はい、この製品をお勧めします
これは 221E9 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2025-09-22
はい、この製品をお勧めします
これは 221E9 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2025-09-22
あおさん
26/06/2021
日本
カラーが綺麗
前に使用していたモニターより格段に画像が綺麗ですね、またデザインもスマートです。良い買い物ができました。
気に入った点
画像が綺麗
気に入らない点
スピーカー内臓してないのが残念
はい、この製品をお勧めします
これは 246E9QDSB Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター に対するレビューです
使用日 2020-12-25
はい、この製品をお勧めします
これは 246E9QDSB Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター に対するレビューです
使用日 2020-12-25
Mr.ど素人
11/12/2020
日本
まだ未着。今の気持ちだけ評価になります。
店頭確認なし。ブランドだけで購入。 少し調べれば、あるいは他商品を購入した可能性あり。 ただ、量販店に商品展示有無、映像確認までする気はなく、迷ったのは、こちらか、2,000円程安い方が、です。 迷いは、「安い方がいい、そんなに変わらないだろう」と「長く使うだろうから？安く買って、やっぱり大きい方が良かった、なんて思うかもなぁ」 結論は、えいやっ！ という勢い。 届いてまたレビュー書き足し可能でしたら、書かせていただきます。 つづく...のか!?
気に入った点
まだわならない
気に入らない点
まだわからない
これは 241E9 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2020-11-11
これは 241E9 液晶モニター に対するレビューです
使用日 2020-11-11
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
応答時間値は SmartResponse に相当
2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
実際のモニターは図と異なる場合があります。