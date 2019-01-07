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販売終了

Ultra Wide-Color 搭載 QHD 液晶モニター

276E8FJAB/11

4

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

鮮やかなカラーと洗練されたデザイン

かつてない鮮やかな色彩。Ultra Wide-Color を搭載したこの鮮明な広角クアッド HD ディスプレイは、洗練されたデザインに最も豊かで鮮やかな色彩で鮮明な画像を提供。あなたの創造力をかき立てます。

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鮮やかなカラーと洗練されたデザイン

  • E Line

  • 27 インチ（68.6 cm）

  • 2560 x 1440（QHD）

洗練されたスリムなデザインがご家庭のインテリアにフィットします。

DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。

目に優しいローブルーモード

臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
3
2
1

07/01/2019

日本

日本

VESA マウントには対応していません。

シングルで使用する場合には、特に問題ではありませんが、VESA マンウントには対応していないため、マルチディスプレイを構成する上では、制限がありますので注意する必要があります。

はい、この製品をお勧めします

これは 276E8FJAB Ultra Wide-Color 搭載 QHD 液晶モニター に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは 276E8FJAB Ultra Wide-Color 搭載 QHD 液晶モニター に対するレビューです

15/04/2018

日本

日本

確認済みの購入者

買ってよかった

映像がきれい。 OFFの時の長押しがいただけない デザイン質感がよい。 自分には画像が明るすぎるかな?この機種にして満足している。

はい、この製品をお勧めします

これは 246E8FJAB Ultra Wide-Color 搭載 QHD 液晶モニター に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは 246E8FJAB Ultra Wide-Color 搭載 QHD 液晶モニター に対するレビューです

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注釈

  1. 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。

  2. 応答時間値は SmartResponse に相当

  3. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。

  4. NTSC 領域（CIE1976）

  5. sRGB 領域（CIE 1931）