販売終了
276E8FJAB/11
鮮やかなカラーと洗練されたデザイン
かつてない鮮やかな色彩。Ultra Wide-Color を搭載したこの鮮明な広角クアッド HD ディスプレイは、洗練されたデザインに最も豊かで鮮やかな色彩で鮮明な画像を提供。あなたの創造力をかき立てます。
E Line
27 インチ（68.6 cm）
2560 x 1440（QHD）
DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
4.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
TSTS
07/01/2019
日本
VESA マウントには対応していません。
シングルで使用する場合には、特に問題ではありませんが、VESA マンウントには対応していないため、マルチディスプレイを構成する上では、制限がありますので注意する必要があります。
はい、この製品をお勧めします
これは 276E8FJAB Ultra Wide-Color 搭載 QHD 液晶モニター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは 276E8FJAB Ultra Wide-Color 搭載 QHD 液晶モニター に対するレビューです
jamackie27
15/04/2018
日本
確認済みの購入者
買ってよかった
映像がきれい。 OFFの時の長押しがいただけない デザイン質感がよい。 自分には画像が明るすぎるかな?この機種にして満足している。
はい、この製品をお勧めします
これは 246E8FJAB Ultra Wide-Color 搭載 QHD 液晶モニター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは 246E8FJAB Ultra Wide-Color 搭載 QHD 液晶モニター に対するレビューです
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応答時間値は SmartResponse に相当
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NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）