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    フル HD 液晶モニター

    243V7QDAW/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    画面の端から端までくっきり鮮やかな映像

    コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。

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    フル HD 液晶モニター

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    画面の端から端までくっきり鮮やかな映像

    • V Line
    • 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    縁が狭く、シームレスな外観

    縁が狭く、シームレスな外観

    フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1 つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    オーディオ用内蔵スピーカーですっきりした作業環境を

    オーディオ用内蔵スピーカーですっきりした作業環境を

    1 組のステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

    フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    VESA マウントによる使いやすさの向上

    VESA マウントによる使いやすさの向上

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      23.8 インチ／60.5 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.275 x 0.275 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      10,000,000:1
      Response time (typical)
      5 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Effective viewing area
      527.04（横）x 296.46（縦）
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      93 PPI
      LowBlue Mode

    • コネクティビティー

      信号入力
      • VGA（アナログ）
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      • HDMI（デジタル、HDCP）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー／OK
      • 音量／大
      • 入力／ダウン
      • SmartImage/バック
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
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      • トルコ語
      • 繁体字中国語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.5 W（typ.）
      On mode
      14.13 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      540 x 415 x 209  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      588 x 465 x 115  mm
      Product without stand (mm)
      540 x 325 x 45  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      4.82  kg
      Product with stand (kg)
      3.50  kg
      Product without stand (kg)
      3.10  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      50,000（バックライト不使用）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 8.0
      • RoHS
      • 水銀フリー
      Recyclable packaging material
      100  ％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CU
      • SEMKO
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • WEEE
      • TCO 認定
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • ICES-003
      • RCM
      • UKRAINIAN
      • KCC
      • BSMI
      • PSE
      • VCCI
      • TUV 認証 - ブルーライト低減

    • キャビネット

      Color
      ホワイト
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当

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