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    Brilliance PowerSensor 搭載液晶モニター

    240B4QPYEB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    持続可能なエコデザインディスプレイ

    25％のリサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用、人間工学に基づいて設計されたフィリップス PowerSensor LED ディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです

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    Brilliance PowerSensor 搭載液晶モニター

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    持続可能なエコデザインディスプレイ

    PowerSensor で電気代を節約

    • B Line
    • 24 インチ（61 cm）
    • 1920 x 1200（WUXGA）
    電力消費量を 80％節約する PowerSensor

    電力消費量を 80％節約する PowerSensor

    PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 80％節約し、モニターの寿命を延ばします。

    フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

    フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    SmartErgoBase は、人間工学に基づいたディスプレイの快適さを提供し、ケーブル管理を可能にするモニターベースです。このベースは、モニターの位置を人にやさしい高さ、回転、傾きに調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。

    ベゼルからテーブルまでの高さを低くして読みやすさを向上

    ベゼルからテーブルまでの高さを低くして読みやすさを向上

    先進的な SmartErgoBase を採用することにより、フィリップスのモニターはほとんどデスクのレベルにまで高さを下げて、見やすい角度に調節することができます。ベゼルからテーブルまでの高さを低くすることは、コンピュータ作業で遠近両用の二焦点、三焦点または累進焦点レンズの眼鏡を使用するユーザーにとって、最適な解決方法になります。さらに、ユーザーはモニター位置をさまざまな高さに変更して好みの角度や高さでモニターを使用できるため、疲れや緊張感の緩和に役立ちます。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    消費電力ゼロ、0 ワットハードスイッチ

    背面に配置された 0 ワットハードスイッチを使用して、モニターを AC 電源から完全に切断できます。これにより、消費電力はゼロとなり、二酸化炭素排出量をさらに削減できます

    PVC-BFR フリーのハウジング

    このフィリップスモニターハウジングには、窒素化難燃剤とポリ塩化ビニルが使用されていません（PVC-BFR フリー）。

    DisplayPort は高帯域幅に対応し、超微細画像を実現

    DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。

    デバイス接続を容易にする 2 ポート USB ハブ

    USB ハブを使うと、USB メモリデバイス、カメラ、ポータブル HDD、ウェブカメラ、PDA、プリンタなどの USB 接続対応デバイスをプラグアンドプレイで簡単に接続できます。モニターに搭載された便利な USB 2.0 ハブを通じて、USB 2.0 信号がコンピュータに転送されます。ただし、カメラや HDD などのデバイスは、モニター搭載 USB ハブが供給する電力よりも大きな電力を要するために、個別に電源を確保しなければならない場合があります。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      24 インチ／61 cm
      Aspect ratio
      16:10
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.270 × 0.270 mm
      Optimum resolution
      1920 × 1200（60Hz の場合）
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Contrast ratio (typical)
      1,000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      Response time (typical)
      5 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Effective viewing area
      518.4（横） × 324（縦）
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／56～76Hz（縦）
      sRGB
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％

    • コネクティビティー

      信号入力
      • DisplayPort 1.2
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      • VGA（アナログ）
      USB
      USB 2.0 x 2
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      1.5 W x 2（以上）
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      User convenience
      • SmartImage
      • 音量
      • PowerSensor
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
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      • 簡体字中国語
      • スペイン語
      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      • PowerSensor
      • SmartControl

    • スタンド

      Height adjustment
      130  mm
      Pivot
      90 度
      Swivel
      -65/65  度
      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      ECO mode
      12.3 W（typ.）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      ゼロスイッチによるゼロワット
      On mode
      18.3 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式）
      Standby mode
      0.3 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      632 × 457 × 286  mm
      Product without stand (mm)
      555 × 388 × 65  mm
      Product with stand(max height)
      555 × 550 × 244  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      9.49  kg
      Product with stand (kg)
      6.90  kg
      Product without stand (kg)
      4.57  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      40,000  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 7.0
      • TCO 認定
      • PowerSensor
      • RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー
      リサイクル材料
      25％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • BSMI
      • CE マーク
      • cETLus
      • FCC Class B
      • GOST
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • WEEE

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当

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