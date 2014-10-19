販売終了
19DP6QJNS/11
デュアルモニターの生産性
作業スペースを確保して生産性を高めましょう。小フットプリントのため、配線に悩まされることなく、作業スペースを確保できます。縁が極めて薄いため、両ディスプレイをほとんどシームレスに組み合わせて 1 つの大型ディスプレイとして使用できます。
P Line
19 インチ x 2／48.0 cm x 2
デュアルモニター
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
コネクターが充実したこれらのフィリップスディスプレイは、VGA、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も実現。このフィリップスディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。
受賞歴のあるフィリップス Two-in-One デュアルディスプレイにより、生産性を高めて、作業スペースを確保。軽量でオープンなフットプリントにより、配線に悩まされることなく、従来の 2 スタンドセットアップよりも作業スペースを確保できます。両ディスプレイの縁は合わせて 7 mm と極めて薄いため、集中して作業を進められます。両ディスプレイをほとんどシームレスに組み合わせて、1 つの大型ディスプレイのように使用できます。洗練された丈夫なスタンドは高さ 130 mm で、回転を調整できるため、快適に最高の生産性を発揮できます。
レビュー
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。
オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。
ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。
MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。