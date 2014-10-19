受賞歴のある Two-in-One デザインで生産性向上

受賞歴のあるフィリップス Two-in-One デュアルディスプレイにより、生産性を高めて、作業スペースを確保。軽量でオープンなフットプリントにより、配線に悩まされることなく、従来の 2 スタンドセットアップよりも作業スペースを確保できます。両ディスプレイの縁は合わせて 7 mm と極めて薄いため、集中して作業を進められます。両ディスプレイをほとんどシームレスに組み合わせて、1 つの大型ディスプレイのように使用できます。洗練された丈夫なスタンドは高さ 130 mm で、回転を調整できるため、快適に最高の生産性を発揮できます。