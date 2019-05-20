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    SmartImage 搭載液晶モニター

    170S9A/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ビジネス効率を高める

    フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。縦横比 5:4 のディスプレイを必要とするソフトウェアとの互換性を維持しながら、限られたスペースにもフィットします。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、作業がはかどります。

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    SmartImage 搭載液晶モニター

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    ビジネス効率を高める

    信頼性と必要性

    • S Line
    • 17 インチ（43.2 cm）
    • 1280 x 1024（SXGA）
    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    100％リサイクル素材の梱包

    100％リサイクル素材の梱包で環境への影響を最小限に抑えています。

    オーディオ用内蔵スピーカーですっきりした作業環境を

    1 組のステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      17 インチ／43.2 cm
      Aspect ratio
      5:4
      LCD panel type
      TFT 液晶
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.264 x 0.264 mm
      Optimum resolution
      1280 x 1024（60Hz の場合）
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 87％*、sRGB 103％*
      Contrast ratio (typical)
      1,000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      1 ミリ秒（GtG）*
      Viewing angle
      • 170º（横）／160º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Effective viewing area
      337.9 x 270.3 mm
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／50～76Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      96 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      EasyRead

    • コネクティビティー

      信号入力
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      • VGA（アナログ）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力
      HDCP
      HDCP 1.4（DVI）

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • SmartImage
      • 入力
      • 明るさ
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
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      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Tilt
      -5～25  度

    • 電源

      ECO mode
      8.3 W（typ.）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W（typ.）
      On mode
      8.87 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      0.4 W（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      367 x 393 x 196  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      450 x 453 x 127  mm
      Product without stand (mm)
      367 x 309 x 46  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      3.66  kg
      Product with stand (kg)
      2.40  kg
      Product without stand (kg)
      2.06  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      MTBF
      70,000 時間（バックライト不使用）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      • WEEE
      Post consumer recycled plastic
      25％
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • SEMKO
      • EPA
      • ICES-003
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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