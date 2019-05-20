ビジネス効率を高める
フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。縦横比 5:4 のディスプレイを必要とするソフトウェアとの互換性を維持しながら、限られたスペースにもフィットします。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、作業がはかどります。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
ビジネス効率を高める
信頼性と必要性
- S Line
- 17 インチ（43.2 cm）
- 1280 x 1024（SXGA）
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
100％リサイクル素材の梱包
100％リサイクル素材の梱包で環境への影響を最小限に抑えています。
オーディオ用内蔵スピーカーですっきりした作業環境を
1 組のステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
技術仕様
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画像／表示
- Panel Size
-
17 インチ／43.2 cm
- Aspect ratio
-
5:4
- LCD panel type
-
TFT 液晶
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.264 x 0.264 mm
- Optimum resolution
-
1280 x 1024（60Hz の場合）
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 87％*、sRGB 103％*
- Contrast ratio (typical)
-
1,000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
1 ミリ秒（GtG）*
- Viewing angle
-
-
170º（横）／160º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
337.9 x 270.3 mm
- Scanning Frequency
-
30～83kHz（横）／50～76Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
96 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
DVI-D（デジタル、HDCP）
-
VGA（アナログ）
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
- HDCP
-
HDCP 1.4（DVI）
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
明るさ
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Tilt
-
-5～25
度
-
電源
- ECO mode
-
8.3 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（typ.）
- On mode
-
8.87 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.4 W（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
367 x 393 x 196
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
450 x 453 x 127
mm
- Product without stand (mm)
-
367 x 309 x 46
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
3.66
kg
- Product with stand (kg)
-
2.40
kg
- Product without stand (kg)
-
2.06
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- MTBF
-
70,000 時間（バックライト不使用）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
RoHS
-
WEEE
- Post consumer recycled plastic
-
25％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
PVC／BFR フリーのハウジング
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
SEMKO
-
EPA
-
ICES-003
-
J-Moss
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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