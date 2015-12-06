交換時期をお知らせ

通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、そろそろ交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 か月ごとに交換してください。