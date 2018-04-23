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    Philips Sonicare i InterCare ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド レギュラー

    HX9001/25

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    山切りカットで歯間の歯垢を除去

    長いブラシ毛を備えたインターケアーは、手磨より多くの歯間の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進します。

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    Philips Sonicare i InterCare ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド レギュラー

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    山切りカットで歯間の歯垢を除去

    長い毛先が歯間の奥に届き、歯間の歯垢も強力に除去

    • 1 本入り
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    手磨きより多くの歯間の歯垢を除去

    手磨きより多くの歯間の歯垢を除去

    長いブラシ毛が、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢を取り除きます。

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進

    i インターケアーブラシヘッドは、非常に長く、密集した高品質の毛先で歯間の奥に付着する歯垢まで除去します。約 2 週間で歯ぐきの出血や炎症の症状を緩和します。

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（ダイヤモンドクリーン スマート・プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    お口の健康を守るために、厳格なテストを実施

    お口の健康を守るために、厳格なテストを実施

    フィリップス純正のソニッケアーブラシヘッドは、歯と歯ぐきを安全かつ優しくケアします。歯磨きをするたびに、優れた使用感と耐久性をお届けするために、厳しい品質検査を行っています。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ブラシヘッド認識機能対応
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プレミアムクリーン
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ
      • プロテクトクリーン

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      i インターケアー（レギュラー）1 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

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    • 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去
    • ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。

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