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  • 敏感な歯と歯ぐきのためにきわめてやさしく洗浄 敏感な歯と歯ぐきのためにきわめてやさしく洗浄 敏感な歯と歯ぐきのためにきわめてやさしく洗浄

    Philips Sonicare Sensitive 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド ミニサイズ

    HX6082/08

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    敏感な歯と歯ぐきのためにきわめてやさしく洗浄

    フィリップスソニッケアーセンシティブブラシヘッドは、歯と歯ぐきをやさしく磨きたい知覚過敏の方におすすめ。4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯垢を多く除去することが臨床的に証明されています。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare Sensitive 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド ミニサイズ

    敏感な歯と歯ぐきのためにきわめてやさしく洗浄

    当社のブラシヘッドの中で最もソフトなブラシヘッドでやさしく洗浄

    • 2 本組
    • ミニサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • 敏感な歯と歯ぐき用

    製品特徴

    音波水流
    音波水流

    音波水流

    歯間と歯肉縁に沿って液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

    奥まで届くデザイン
    奥まで届くデザイン

    奥まで届くデザイン

    密集した長い毛先で、歯と歯の間や届きにくい部分の隠れた歯垢を取り除きます。

    交換時期をお知らせ
    交換時期をお知らせ

    交換時期をお知らせ

    通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、そろそろ交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 か月ごとに交換してください。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応
    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    フィリップスソニッケアーブラシヘッドはブラシハンドルに簡単にはめ込みできるため、しっかりとフィットし、お手入れとクリーニングにも便利です。パワーアップバッテリー、アドバンス、エリートおよびエッセンス以外の、すべてのフィリップスソニッケアー歯ブラシのハンドルに対応します。

    本体仕様

    Specifications

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      毛の硬さ
      やわらかめ
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      コンパクト

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      センシティブミニ 2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去

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