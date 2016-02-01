HX6012/08
フィリップスソニッケアープロリザルツで隅々までしっかり磨ける
湾曲したブラシが奥歯にしっかり届き、効率よく歯垢を除去するフィリップスソニッケアープロリザルツブラシヘッドなら、精巧な技術と音波水流の力で、届きにくい部分もやさしくしっかり磨けます。さらに詳細をみる
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フィリップスソニッケアープロリザルツブラシヘッドは、湾曲して角度の付いた毛先が歯の形状に沿い、歯の表面に確実にフィット、通常の歯ブラシでは届きにくい場所の歯垢も除去できます。
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
フィリップス ソニッケアーのブラシヘッドは、はめ込み式でブラシハンドルにしっかりフィットし、着脱できるのでお手入れも簡単です。パワーアップ、アドバンス、エリートとエッセンスを除くすべてのフィリップス ソニッケアー歯ブラシのハンドルに対応しています。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。この音波水流が歯間と歯肉に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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