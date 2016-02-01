検索文字列

  • フィリップスソニッケアープロリザルツで隅々までしっかり磨ける フィリップスソニッケアープロリザルツで隅々までしっかり磨ける フィリップスソニッケアープロリザルツで隅々までしっかり磨ける

    Philips Sonicare ProResults 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド スタンダードサイズ

    HX6012/08

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    フィリップスソニッケアープロリザルツで隅々までしっかり磨ける

    湾曲したブラシが奥歯にしっかり届き、効率よく歯垢を除去するフィリップスソニッケアープロリザルツブラシヘッドなら、精巧な技術と音波水流の力で、届きにくい部分もやさしくしっかり磨けます。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare ProResults 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド スタンダードサイズ

    フィリップスソニッケアープロリザルツで隅々までしっかり磨ける

    優れた使用感で歯と歯ぐきを健康に保つ

    • 2 本組
    • スタンダードサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • お口の中全体の歯磨きに

    製品特徴

    優れた植毛デザイン
    優れた植毛デザイン

    優れた植毛デザイン

    フィリップスソニッケアープロリザルツブラシヘッドは、湾曲して角度の付いた毛先が歯の形状に沿い、歯の表面に確実にフィット、通常の歯ブラシでは届きにくい場所の歯垢も除去できます。

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応
    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    フィリップス ソニッケアーのブラシヘッドは、はめ込み式でブラシハンドルにしっかりフィットし、着脱できるのでお手入れも簡単です。パワーアップ、アドバンス、エリートとエッセンスを除くすべてのフィリップス ソニッケアー歯ブラシのハンドルに対応しています。

    毎日のお口のケアをより確かに
    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    最大の効果を求めて設計された音波水流
    最大の効果を求めて設計された音波水流

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。この音波水流が歯間と歯肉に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

    本体仕様

    Specifications

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      プロリザルツスタンダード 2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    • 手磨きよりも効果的

    これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。