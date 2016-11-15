Brilliance 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ
4K 超高精度
43 インチクラスのフィリップスの超高精細度プロフェッショナルディスプレイが部屋に奥行きを与えます。細部まで鮮明な 4K 超高精細度（フル HD の 4 倍の解像度）の大画面でご覧ください。
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Brilliance 4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ
4K 超高精度 大画面で細部まで表示 43（42.51 インチ／108 cm 対角） 3840 x 2160（4K UHD） ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
MultiView 4K で 4 つのシステムを 1 つの画面に
フィリップス MultiView 機能を搭載したこの 4K UHD ディスプレイは、最大 4 つのシステムのフル HD 画像を 1 つの画面に表示できます。ピクチャーバイピクチャー（PbP）を使用して、4 つのシステムを 1 つの画面で監視することにより、複数の部屋やセキュリティを制御できます。また、2 台のノート PC など複数のデバイスを横に並べて同時に表示することで、共同作業の効率を上げることもできます。さらに、ピクチャーインピクチャー（PiP）を使用して、PC で作業しながら、セットトップボックスのフットボールの試合映像を観ることもできます。
SmartUniformity による一貫性のある画像
一般的な液晶スクリーンでは、明るさや色にばらつきが発生します。フィリップスの SmartUniformity モードを使用すると、画像が正確な明るさで表示されます。これは、写真、デザイン、印刷には不可欠な要素です。このモードでは、色の精度を測定するための色測定基準を用いて、95％超の平均輝度均一性を満たすよう設定されます。このモードを選択することで、一貫した正確な画像を表示できます。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー
Mobile High Definition Link（MHL）は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精細ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ／ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスをこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。
薄型ベゼルのスタイリッシュなデザイン
薄型ベゼルのスタイリッシュなデザインのため、あらゆる環境に馴染みます。さらに、タイルマトリックスのビデオウォールにも最適です。
強力な 7 ワットスピーカーによる迫力あるサウンド
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
接続と高速充電のための便利な USB 3.0 ハブ
スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上により最新のグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。充電にかかる時間が大幅に短縮されました。新しい FastCharge 機能により急速充電が可能、すぐに外出できます。また、USB 3.0 は USB 2.0 デバイスへの下位互換性もあります。
SmartConnect（DisplayPort、HDMI、VGA 接続）
これらのフィリップスのディスプレイは、VGA、DisplayPort、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度で楽しむことができます。新しい DisplayPort および HDMI 2.0 接続は、フル 4K 解像度、60Hz 出力に対応、滑らかな映像を再現できるようになりました。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も可能です。このフィリップスのディスプレイでは、使用しているソースにかかわりなく、購入したものがすぐに使えなくなってしまうという心配がありません。
最適なセットアップを可能にする VESA マウント
数百もの革新的なマウントソリューションに対応する VESA パターン。
消費電力ゼロ、0 ワットハードスイッチ
背面に配置された 0 ワットハードスイッチを使用して、モニターを AC 電源から完全に切断できます。これにより、消費電力はゼロとなり、二酸化炭素排出量をさらに削減できます
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
42.51 インチ（108 cm） Aspect ratio
16:9 LCD panel type
IPS LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2451 x 0.2451mm Optimum resolution
3840 x 2160（60Hz の場合） Brightness
300
cd/m² 光均一性
96～105％ Display colors
約10 億 7000 万色 Contrast ratio (typical)
1200:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
5 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C／R > 20 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
941.2（横）x 529.4（縦） Scanning Frequency
VGA/HDMI：30～99 kHz、DP：30～160 kHz（H）/ VGA：56～80 Hz、HDMI/DP：23～80 Hz（V） sRGB
有 MHL
1080P @ 60Hz Delta E
<3 Flicker-free
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 1％
コネクティビティー
信号入力
VGA（アナログ）
DisplayPort x 2
HDMI（2.0）- MHL x 2 USB
USB 3.0 x 4（急速充電付き x 1）* Sync Input Audio (In/Out)
利便性
Built-in Speakers
7 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
Multiview
ユーザー
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
Kensington ロック
VESA マウント（200x200mm） Control software
SmartControl MultiView
PIP（デバイス x 2）
PBP（デバイス x 4）
電源
ECO mode
46.5 W（typ.） Power supply Off mode
AC スイッチによるゼロワット On mode
63.1 W（typ.）（EnergyStar 6.0 テスト方式） Standby mode
0.5 W 未満（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
1070 x 680 x 160
mm Product without stand (mm)
968 x 562 x 82
mm Product with stand(max height)
968 x 630 x 259
mm
重量
Product with packaging (kg)
14.29
kg Product with stand (kg)
9.72
kg Product without stand (kg)
9.40
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ MTBF
70,000 時間（バックライト不使用）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃
耐久性
Environmental and energy Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CECP
WEEE
KCC
PSE
VCCI
J-Moss
EPA
BSMI
SEMKO
RCM
CE マーク
FCC Class B
EAC
cETLus
TUV/ISO9241-307
PSB
E-スタンバイ
SASO
CB
中国 RoHS
UKRAINIAN
クウェート
KUCAS
ICES-003
キャビネット
Finish
光沢（フロントベゼル）／テクスチャー（フット／リアカバー） Foot
シルバー Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。 オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。 ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。 MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠 応答時間値は SmartResponse に相当 4 つのシステムを 1 つの画面に表示するには、入力が 4 つ必要です。
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