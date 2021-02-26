Signage Solutions マルチタッチディスプレイ
インタラクティブな教室用ディスプレイ
インタラクティブなフィリップス T ラインディスプレイにより、エンゲージメントを最大化し、コラボレーションを促進できます。このディスプレイはアンチグレアタイプで、Android を搭載しており、強化ガラス製のため毎日の過酷な使用に耐えることができます。また、最大 20 のタッチポイントを備えています
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
Signage Solutions マルチタッチディスプレイ
インタラクティブな教室用ディスプレイ マルチタッチテクノロジーを採用 65型（64.5インチ） Android 搭載 マルチタッチ OPS スロットで、ケーブルなしで PC に統合
フルパワー PC または Android 搭載 CRD50 モジュールを直接フィリップスプロフェッショナルディスプレイに統合。OPS スロットには、電源を含め、スロットインソリューションの実行に必要なすべての接続が含まれています。
CMND＆Control により、操作、監視、メンテナンス
ローカル（LAN）接続を介してディスプレイネットワークを構築できます。CMND＆Control を使用すれば、入力制御や表示ステータスの監視などの重要な機能を実行できます。1 画面でも 100 画面でも管理することが可能です。
20 のタッチポイントによるマルチタッチテクノロジー
最大 20 のタッチポイントを同時に使用して、記憶に残るインタラクティブ体験を創造しましょう。このディスプレイは、コラボレーションやコンテスト的な用途に最適で、あらゆるコンテンツと視聴者を繋ぎます。教育、公共施設、企業、接客、小売などで優れた性能を発揮します。タッチパネルは HID に準拠しており、プラグアンドプレイ操作が可能です。
内蔵のホワイトボードモード
ホワイトボードモードで迅速なコラボレーションを促進できます。この機能を有効にするだけで、ディスプレイが真っ白なキャンバスに早変わりします。このキャンバスは、複数のユーザーが専用の表示マーカーを使用するか、手描きで描くことができます。画面上のあらゆるものをキャプチャして、印刷やファイル共有を簡単に行うことができます。
ワイヤレス画面共有と高度なコラボレーション
ワイヤレス画面共有機能により、複数のデバイスを同時に接続して、必要に応じてコンテンツをすばやく切り替えることができます。既存の Wi-Fi ネットワークを使用してデバイスを瞬時に安全に接続したり、オプションの HDMI 相互ドングルを使用して、保護されたネットワークに接続することなく画面に直接キャストしたりすることもできます。
Android：独自のアプリを実行することも、お気に入りのアプリを選んで実行することも可能
ディスプレイに Android OS を搭載。世界中で最も進んだ OS を活用して独自のアプリをディスプレイに直接保存することができます。また、大規模なライブラリから Android アプリを選択して、そこからコンテンツを再生することもできます。内蔵スケジューラーを使えば、お客様や時間帯に応じてアプリやコンテンツのスケジュールを設定できるほか、自動回転機能を使って、ディスプレイを回転させるのと同じくらい簡単に、縦横自在にコンテンツを表示することもできます。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Diagonal screen size (metric)
163.9
cm Diagonal screen size (inch)
64.5
インチ Aspect ratio
16:9 Panel resolution
3840 x 2160 Pixel pitch
0.372 x 0.372 mm Optimum resolution
3840 x 2160 @ 60 Hz Brightness
420
cd/m² Display colors
10 億 7000 万 Contrast ratio (typical)
1300:1 Dynamic contrast ratio
500,000:1 Response time (typical)
9
ms Viewing angle (horizontal)
178
度 Viewing angle (vertical)
178
度 表面の仕様
アンチグレアコーティング Panel technology
IPS Operating system
Android 9
コネクティビティー
Audio output
3.5 mm ジャック（x2） Video input
DisplayPort1.2（x1）
DVI-I（x1）
HDMI 2.0（x4）
USB 2.0（x2）
USB 3.0（x2）
USB-C Audio input
3.5 mm ジャック（x1） Other connections
OPS Video output
DisplayPort1.2（x1）
DVI-D（x1）
HDMI 2.0（x1） External control
RJ45
IR（入力／出力）3.5 mm ジャック
RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック Wi-Fi
IEEE 802.11 a／b／g／n／ac
利便性
Placement
横（18/7） Screen saving functions
ピクセルシフト、低輝度 Keyboard control Remote control signal
ロック可能 Signal loop through
IR ループスルー
DisplayPort
RS232 Ease of installation
スマートインサート Energy saving functions
SmartPower Other convenience
キャリングハンドル 画質調整機能
色温度、ガンマカーブ等の詳細設定が可能 Network controllable
サウンド
Built-in speakers
2 x 20W RMS
電源
Mains power
100～240 VAC、50～60 Hz Consumption (Typical)
175
W Consumption (Max)
350 W Standby power consumption
0.5 W 未満 Power Saving Features
SmartPower
対応解像度
Computer formats Video formats
1080i、50、60 Hz
1080p、50、60 Hz
480p、60 Hz
4K x 2K
576p、50 Hz
720p、50、60 Hz
720p、60Hz
質量／寸法
スマートインサートマウント
100mm x 100mm、6xM4L6 Set Width
1494.30
mm Product weight
43.6
kg Set Height
869.40
mm Set Depth
80.2 mm（ウォールマウント時）／106.8 mm（スピーカーカバーを含む）
mm Set Width (inch)
58.83
インチ Set Height (inch)
34.23
インチ Wall Mount
400（横）x400（縦）、M8 Set Depth (inch)
3.16（ウォールマウント時）／4.20（スピーカーカバーを含む）
インチ Bezel width
16.30 mm（イーブン） Product weight (lb)
96.12
ポンド
動作条件
Altitude
0～3000 m Temperature range (operation)
0～40
℃ MTBF
30,000
時間 Relative humidity
20～80％（動作時）、5～95％（保管時）
％ Temperature range (storage)
-20～60
℃
マルチメディアアプリケーション
USB Playback Video
ASF
AVI
DAT
FLV
MKV
MP4
MPEG
MPG
TS
VOB
WEBM
WMV USB Playback Picture USB Playback Audio
内蔵プレイヤー
CPU
MTK5680 GPU
DDR4 4GB Memory
4GB RAM Storage
32 GB eMMC
アクセサリー
Included accessories
AC 電源コード
RS232 ケーブル
リモコン
リモコン用電池
クイックスタートガイド
HDMI ケーブル
IR センサーケーブル（1.8 M）
保証書 Included Accessories
クリーニングクロス（x1）
フィリップスロゴ（x1）
タッチペン（x2）
USB カバー（x1）
USB タイプ C - C ケーブル（x1）
USB A - B ケーブル（3 m）（x1）
DVI-D ケーブル（1.8m）
その他
On-Screen Display Languages
アラビア語
英語
フランス語
ドイツ語
イタリア語
日本語
ポーランド語
スペイン語
トルコ語
ロシア語
簡体字中国語
繁体字中国語
デンマーク語
オランダ語
フィンランド語
ノルウェー語
ポルトガル語
スウェーデン語 Warranty
3年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品（新品ではありません。）を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。<br> もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。 Regulatory approvals
BSMI
CB
CE
EMF
ETL
FCC、Class A
PSB
RoHS
EAC
J-Moss
PSE
VCCI
対話性
Multi-touch technology
高度な赤外線タッチ Touch points
同時 20 タッチポイント Plug and play
HID 準拠 Protection glass 製品の仕様
同梱物 AC 電源コード RS232 ケーブル リモコン リモコン用電池 クイックスタートガイド HDMI ケーブル IR センサーケーブル（1.8 M） 保証書
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