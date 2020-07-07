Signage Solutions Q Line ディスプレイ
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高解像度を誇る Q Line UHD Android ディスプレイで注目度を上げましょう。ハードウェア要らずの高速インストールと優れた画質を実現。オンラインやローカルコンテンツを簡単に表示できます。 さらに詳細をみる
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Signage Solutions Q Line ディスプレイ
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シンプルかつスマートでシャープなディスプレイ。
- 65型(64.5インチ)
- 3840 x 2160（4K UHD）
- ウルトラ HD
HTML5 ブラウザ搭載。オンラインコンテンツを再生・管理
Android SoC プロセッサ。ネイティブ・ウェブアプリに対応
インターネット経由でディスプレイを制御。Android 搭載フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、ネイティブ Android アプリに最適化されており、ウェブアプリも直接インストールできます。新しい Android OS により、ソフトウェアの安全性と最新の仕様が常に維持されます。
内蔵メモリ。アップロードしたコンテンツを瞬時に再生
外付けプレイヤーなしで、コンテンツを保存・再生。フィリップスプロフェッショナルディスプレイには内蔵メモリが搭載されており、メディアをアップロードしてすぐに再生することができます。内蔵メモリは、オンラインストリーミング時のキャッシュとしても機能します。
メディアプレイヤー搭載。USB コンテンツを簡単スケジュール
USB コンテンツの再生スケジュールを簡単設定。フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、スタンバイモードからの復帰時に、お好みのコンテンツを再生。再生が終わると再びスタンバイモードに戻ります。
技術仕様
-
画像／表示
- Diagonal screen size (metric)
-
163.9
cm
- Diagonal screen size (inch)
-
64.5
インチ
- Aspect ratio
-
16:9
- Panel resolution
-
3840 x 2160
- Pixel pitch
-
0.372 x 0.372 mm
- Optimum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- Brightness
-
350
cd/m²
- Display colors
-
10 億 7000 万
- Contrast ratio (typical)
-
4000:1
- Response time (typical)
-
8
ms
- Viewing angle (horizontal)
-
178
度
- Viewing angle (vertical)
-
178
度
- Panel technology
-
AMVA
- Operating system
-
Android 5.0.1
-
コネクティビティー
- Audio output
-
オーディオ左／右（RCA）
- Video input
-
-
VGA（アナログ D-Sub）
-
DisplayPort（1.2）
-
HDMI（x4）
-
USB 2.0（x2）
- Audio input
-
3.5 mm ジャック
- External control
-
-
RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック
-
IR（入力／出力）3.5 mm ジャック
-
RJ45
-
利便性
- Placement
-
横（18/7）
- Screen saving functions
-
ピクセルシフト、低輝度
- Keyboard control
-
ロック可能
- Remote control signal
-
ロック可能
- Signal loop through
-
- Ease of installation
-
- Energy saving functions
-
SmartPower
- Network controllable
-
-
LAN（RJ45）
-
RS232
-
カード OPS RS232
-
HDMI（1-Wire）
- メモリ
-
8GB eMMC
-
サウンド
- Built-in speakers
-
2 x 10 W RMS
-
電源
- Mains power
-
100～240 VAC、50～60 Hz
- Consumption (Typical)
-
165
W
- Consumption (Max)
-
295 W
- Standby power consumption
-
0.5 W 未満
- Power Saving Features
-
SmartPower
-
対応解像度
- Computer formats
-
-
640 x 480、60、72、75Hz
-
720 x 400、70Hz
-
800 x 600、60、75Hz
-
1024 x 768、60、75Hz
-
1280 x 768、60 Hz
-
1280 x 800、60 Hz
-
1280 x 1024、60 Hz
-
1360 x 768、60 Hz
-
1920 x 1080、60 Hz
-
3840 x 2160、30、60Hz
-
1600 x 1200、60 Hz
- Video formats
-
-
480i、30、60 Hz
-
480p、30、60 Hz
-
576i、25、50 Hz
-
576p、25、50 Hz
-
720p、50、60 Hz
-
1080i、25、30 Hz
-
1080p、50、60 Hz
-
2160p、30、50、60Hz
-
質量／寸法
- Set Width
-
1458.7
mm
- Product weight
-
24.8
kg
- Set Height
-
834.7
mm
- Set Depth
-
81.6
mm
- Set Width (inch)
-
57.43
インチ
- Set Height (inch)
-
32.86
インチ
- Wall Mount
-
400 x 400 mm、M6
- Set Depth (inch)
-
3.21
インチ
- Bezel width
-
13.9（上部／左側／右側）、14.9（底部）mm
- Product weight (lb)
-
54.7
ポンド
-
動作条件
- Altitude
-
0～3000 m
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000
時間
- Relative humidity
-
20～80％（動作時）、5～95％（保管時）
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
マルチメディアアプリケーション
- USB Playback Video
-
-
ASF
-
AVI
-
DAT
-
FLV
-
MKV
-
MP4
-
MPEG
-
MPG
-
TS
-
VOB
-
WEBM
-
WMV
-
TRP
- USB Playback Picture
-
- USB Playback Audio
-
-
内蔵プレイヤー
- CPU
-
クアッドコアフル HD
- Memory
-
2GB DDR3
- Storage
-
8GB eMMC
-
アクセサリー
- Included accessories
-
-
AC 電源コード
-
RS232 ケーブル
-
リモコン用電池
-
クイックスタートガイド
-
リモコン
-
IR センサーケーブル（1.8 M）
- Included Accessories
-
-
RS232 デイジーチェーンケーブル
-
USB カバー、ネジ x1
-
D-sub ケーブル（4 m）
- スタンド
-
BM05922（オプション）
-
その他
- On-Screen Display Languages
-
-
アラビア語
-
簡体字中国語
-
繁体字中国語
-
英語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
イタリア語
-
ポーランド語
-
ロシア語
-
スペイン語
-
トルコ語
-
日本語
-
チェコ語
-
デンマーク語
-
オランダ語
-
フィンランド語
-
ノルウェー語
-
ポルトガル語
-
スウェーデン語
- Warranty
-
3年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品（新品ではありません。）を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。<br> もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。
- Regulatory approvals
-
-
BSMI
-
CB
-
CCC
-
CE
-
EAC
-
EMF
-
EnergyStar 7.0
-
FCC、Class B
-
PSB
-
UL/cUL
-
CECP
製品の仕様
同梱物
- AC 電源コード
- RS232 ケーブル
- リモコン用電池
- クイックスタートガイド
- リモコン
- IR センサーケーブル（1.8 M）
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