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    Signage Solutions ビデオウォールディスプレイ

    55BDL3105X/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    多用途ビデオウォールディスプレイ

    フィリップス X Line ビデオウォールディスプレイで注目を集めましょう。超薄型ベゼルにより、どんなサイズのディスプレイでもほぼシームレスにリンク。

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    Signage Solutions ビデオウォールディスプレイ

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    多用途ビデオウォールディスプレイ

    超薄型ベゼルを採用

    • 55 インチ
    • ダイレクト LED バックライト
    • フル HD
    • 500 cd/m²
    OPS スロットで、ケーブルなしで PC に統合

    OPS スロットで、ケーブルなしで PC に統合

    OPS規格のミニPCを直接ディスプレイに統合。OPS スロットには、電源を含め、スロットインソリューションの実行に必要なすべての接続が含まれています。

    フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能

    フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能

    待合室から会議室まで、常に途切れることなく映像を再生できます。フェイルオーバー機能により、フィリップスプロフェッショナルディスプレイがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切り替えるため、万一プライマリソースがダウンした場合でもコンテンツを再生し続けることができます。代替入力のリストを設定するだけで、常に映像を流すことが可能です。

    タイリングモード。ディスプレイを組み合わせて任意のサイズの 4K ビデオウォールを構成

    複数のフィリップスプロフェッショナルディスプレイを接続し、外部デバイスを使用せずにビデオウォールを構成できます。たとえ 4 画面でも 40 画面でも、画面数にかかわらず、1 つのプレイヤーでコンテンツを制御できます。4K コンテンツもフルサポートされており、コンテンツを 4 画面で表示している場合でもドット単位で最高解像度を実現します。

    オプションの CRD50 モジュールで Android のパワーを追加

    フィリップスプロフェッショナルディスプレイには Android SoC（システムオンチップ）が搭載されています。オプションの CRD50 モジュールは、ケーブルなしで Android の処理能力を可能にする OPS デバイスで、モジュールの実行に必要なすべての接続を含む OPS スロットに差し込むだけです（電源を含む）。

    Pure Colour Pro と高い色精度

    Pure Color Pro が高画質を実現。カスタムの色温度設定と高度なガンマキャリブレーションによって輝度を高め、コンテンツをくっきり明るくリアルに見せます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Diagonal screen size (metric)
      138.7  cm
      Diagonal screen size (inch)
      54.6  インチ
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920 x 1080p
      Pixel pitch
      0.63 x 0.63 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Brightness
      500  cd/m²
      Display colors
      1.07 B
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500,000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  度
      Viewing angle (vertical)
      178  度

    • コネクティビティー

      Audio output
      オーディオ左／右（RCA）
      Video input
      • コンポーネント BNC（x3）
      • コンポジット（シェアコンポーネント Y）
      • DisplayPort
      • DVI-D（x1）
      • VGA（アナログ D-Sub）（x1）
      • HDMI（x2）
      Audio input
      • 3.5 mm ジャック
      • オーディオ左／右（RCA）
      Video output
      • DisplayPort
      • DVI-I（x1）
      External control
      • IR（入力／出力）3.5 mm ジャック
      • RJ45
      • RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック

    • 利便性

      Placement
      • 横表示
      • 縦表示
      Tiled Matrix
      最大 15 x 15
      Screen saving functions
      ピクセルシフト、低輝度
      Signal loop through
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR ループスルー
      Ease of installation
      • キャリングハンドル
      • スマートインサート
      Energy saving functions
      SmartPower
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      Control software
      SICP／CMND&Control

    • サウンド

      Built-in speakers
      2 x 10 W（RMS）

    • 電源

      Mains power
      100～240 VAC、50～60 Hz
      Consumption (Typical)
      160  W
      Consumption (Max)
      320 W
      Standby power consumption
      0.5 W 未満

    • 対応解像度

      Computer formats
      • 1024 x 768、60、75Hz
      • 1280 x 1024、60 Hz
      • 1280 x 768、60 Hz
      • 1280 x 800、60 Hz
      • 1280 x 960、60 Hz
      • 1360 x 768、60 Hz
      • 1366 x 768、60 Hz
      • 1600 x 1200、60 Hz
      • 1920 x 1080、60 Hz
      • 640 x 480、60、72、75Hz
      • 720 x 400、70Hz
      • 800 x 600、60、75Hz
      Video formats
      • 720p、50、60 Hz
      • 1080i、25、30 Hz
      • 1080p、50、60 Hz

    • 質量／寸法

      ベゼルの厚さ
      3.5 mm（A-A）
      Set Width
      1213.4  mm
      Product weight
      26.2  kg
      Set Height
      684.2  mm
      Set Depth
      98 mm（ウォールマウント時）／99.2（ハンドルを含む）  mm
      Set Width (inch)
      47.77  インチ
      Set Height (inch)
      26.94  インチ
      Wall Mount
      400 x 400 mm
      Set Depth (inch)
      3.86（ウォールマウント時）／3.91（ハンドルを含む）  インチ
      Bezel width
      上部／左側：2.3mm、底部／右側：1.2mm

    • 動作条件

      Altitude
      0～3000 m
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000  時間
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃
      Humidity range (operation)[RH]
      20～80％（結露なし）
      Humidity range (storage) [RH]
      5～95％（結露なし）

    • マルチメディアアプリケーション

      USB Playback Video
      • ISM
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WMA

    • アクセサリー

      Included accessories
      • リモコン
      • リモコン用電池
      • AC 電源コード
      • クイックスタートガイド
      • エッジ調整ピン
      • DVI-D ケーブル
      • RS232 ケーブル
      Included Accessories
      • エッジ調整キット（1）x1
      • エッジ調整キット（2）x2
      • HDMI ケーブル（1.8 m）（x1）
      • IR ケーブル
      • IR センサーケーブル（1.8 m）（x1）
      • RS232 デイジーチェーンケーブル
      • つまみネジ（x8）
      Optional accessories
      エッジ仕上げキット
      スタンド
      BM05462／BM05922（オプション）

    • その他

      On-Screen Display Languages
      • アラビア語
      • 簡体字中国語
      • 繁体字中国語
      • 英語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • イタリア語
      • 日本語
      • ポーランド語
      • ロシア語
      • スペイン語
      • トルコ語
      Warranty
      3年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品（新品ではありません。）を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。<br>　もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC、Class A
      • PSB
      • RoHS
      • VCCI

    製品の仕様

    同梱物

    • リモコン
    • リモコン用電池
    • AC 電源コード
    • クイックスタートガイド
    • エッジ調整ピン
    • DVI-D ケーブル
    • RS232 ケーブル
    • オプションのアクセサリー: エッジ仕上げキット
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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