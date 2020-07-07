Signage Solutions ビデオウォールディスプレイ
多用途ビデオウォールディスプレイ
フィリップス X Line ビデオウォールディスプレイで注目を集めましょう。超薄型ベゼルにより、どんなサイズのディスプレイでもほぼシームレスにリンク。 さらに詳細をみる
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Signage Solutions ビデオウォールディスプレイ
多用途ビデオウォールディスプレイ
超薄型ベゼルを採用
- 55 インチ
- ダイレクト LED バックライト
- フル HD
- 500 cd/m²
OPS スロットで、ケーブルなしで PC に統合
OPS規格のミニPCを直接ディスプレイに統合。OPS スロットには、電源を含め、スロットインソリューションの実行に必要なすべての接続が含まれています。
フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能
待合室から会議室まで、常に途切れることなく映像を再生できます。フェイルオーバー機能により、フィリップスプロフェッショナルディスプレイがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切り替えるため、万一プライマリソースがダウンした場合でもコンテンツを再生し続けることができます。代替入力のリストを設定するだけで、常に映像を流すことが可能です。
タイリングモード。ディスプレイを組み合わせて任意のサイズの 4K ビデオウォールを構成
複数のフィリップスプロフェッショナルディスプレイを接続し、外部デバイスを使用せずにビデオウォールを構成できます。たとえ 4 画面でも 40 画面でも、画面数にかかわらず、1 つのプレイヤーでコンテンツを制御できます。4K コンテンツもフルサポートされており、コンテンツを 4 画面で表示している場合でもドット単位で最高解像度を実現します。
オプションの CRD50 モジュールで Android のパワーを追加
フィリップスプロフェッショナルディスプレイには Android SoC（システムオンチップ）が搭載されています。オプションの CRD50 モジュールは、ケーブルなしで Android の処理能力を可能にする OPS デバイスで、モジュールの実行に必要なすべての接続を含む OPS スロットに差し込むだけです（電源を含む）。
Pure Colour Pro と高い色精度
Pure Color Pro が高画質を実現。カスタムの色温度設定と高度なガンマキャリブレーションによって輝度を高め、コンテンツをくっきり明るくリアルに見せます。
技術仕様
-
画像／表示
- Diagonal screen size (metric)
-
138.7
cm
- Diagonal screen size (inch)
-
54.6
インチ
- Aspect ratio
-
16:9
- Panel resolution
-
1920 x 1080p
- Pixel pitch
-
0.63 x 0.63 mm
- Optimum resolution
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
- Brightness
-
500
cd/m²
- Display colors
-
1.07 B
- Contrast ratio (typical)
-
1200:1
- Dynamic contrast ratio
-
500,000:1
- Response time (typical)
-
8
ms
- Viewing angle (horizontal)
-
178
度
- Viewing angle (vertical)
-
178
度
-
コネクティビティー
- Audio output
-
オーディオ左／右（RCA）
- Video input
-
-
コンポーネント BNC（x3）
-
コンポジット（シェアコンポーネント Y）
-
DisplayPort
-
DVI-D（x1）
-
VGA（アナログ D-Sub）（x1）
-
HDMI（x2）
- Audio input
-
-
3.5 mm ジャック
-
オーディオ左／右（RCA）
- Video output
-
- External control
-
-
IR（入力／出力）3.5 mm ジャック
-
RJ45
-
RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック
-
利便性
- Placement
-
- Tiled Matrix
-
最大 15 x 15
- Screen saving functions
-
ピクセルシフト、低輝度
- Signal loop through
-
-
RS232
-
DisplayPort
-
IR ループスルー
- Ease of installation
-
- Energy saving functions
-
SmartPower
- Network controllable
-
- Control software
-
SICP／CMND&Control
-
サウンド
- Built-in speakers
-
2 x 10 W（RMS）
-
電源
- Mains power
-
100～240 VAC、50～60 Hz
- Consumption (Typical)
-
160
W
- Consumption (Max)
-
320 W
- Standby power consumption
-
0.5 W 未満
-
対応解像度
- Computer formats
-
-
1024 x 768、60、75Hz
-
1280 x 1024、60 Hz
-
1280 x 768、60 Hz
-
1280 x 800、60 Hz
-
1280 x 960、60 Hz
-
1360 x 768、60 Hz
-
1366 x 768、60 Hz
-
1600 x 1200、60 Hz
-
1920 x 1080、60 Hz
-
640 x 480、60、72、75Hz
-
720 x 400、70Hz
-
800 x 600、60、75Hz
- Video formats
-
-
720p、50、60 Hz
-
1080i、25、30 Hz
-
1080p、50、60 Hz
-
質量／寸法
- ベゼルの厚さ
-
3.5 mm（A-A）
- Set Width
-
1213.4
mm
- Product weight
-
26.2
kg
- Set Height
-
684.2
mm
- Set Depth
-
98 mm（ウォールマウント時）／99.2（ハンドルを含む）
mm
- Set Width (inch)
-
47.77
インチ
- Set Height (inch)
-
26.94
インチ
- Wall Mount
-
400 x 400 mm
- Set Depth (inch)
-
3.86（ウォールマウント時）／3.91（ハンドルを含む）
インチ
- Bezel width
-
上部／左側：2.3mm、底部／右側：1.2mm
-
動作条件
- Altitude
-
0～3000 m
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000
時間
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
- Humidity range (operation)[RH]
-
20～80％（結露なし）
- Humidity range (storage) [RH]
-
5～95％（結露なし）
-
マルチメディアアプリケーション
- USB Playback Video
-
-
ISM
-
M4V
-
Manifest
-
MK3D
-
MKV
-
MP4
-
MPD
-
MPEG
-
MPG
-
MT2
-
MTS
-
TS
-
TTS
-
VOB
- USB Playback Picture
-
- USB Playback Audio
-
-
AAC
-
AIF
-
AIFF
-
ASF
-
LPCM
-
M3U
-
M4A
-
MP3
-
MP4
-
PLS
-
WMA
-
アクセサリー
- Included accessories
-
-
リモコン
-
リモコン用電池
-
AC 電源コード
-
クイックスタートガイド
-
エッジ調整ピン
-
DVI-D ケーブル
-
RS232 ケーブル
- Included Accessories
-
-
エッジ調整キット（1）x1
-
エッジ調整キット（2）x2
-
HDMI ケーブル（1.8 m）（x1）
-
IR ケーブル
-
IR センサーケーブル（1.8 m）（x1）
-
RS232 デイジーチェーンケーブル
-
つまみネジ（x8）
- Optional accessories
-
エッジ仕上げキット
- スタンド
-
BM05462／BM05922（オプション）
-
その他
- On-Screen Display Languages
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アラビア語
-
簡体字中国語
-
繁体字中国語
-
英語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
イタリア語
-
日本語
-
ポーランド語
-
ロシア語
-
スペイン語
-
トルコ語
- Warranty
-
3年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品（新品ではありません。）を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。<br> もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。
- Regulatory approvals
-
-
CE
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CB
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BSMI
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CU
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EPA
-
ETL
-
FCC、Class A
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PSB
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RoHS
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VCCI
製品の仕様
同梱物
- リモコン
- リモコン用電池
- AC 電源コード
- クイックスタートガイド
- エッジ調整ピン
- DVI-D ケーブル
- RS232 ケーブル
- オプションのアクセサリー: エッジ仕上げキット
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