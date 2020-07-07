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    Signage Solutions Q Line ディスプレイ

    55BDL3050Q/11

    全体的なレーティング / 5
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    高解像度を誇る QLine UHD Android ディスプレイで注目度を上げましょう。ハードウェア要らずの高速インストールと優れた画質を実現。オンラインやローカルコンテンツを簡単に表示できます。

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    Signage Solutions Q Line ディスプレイ

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    シンプルかつスマートでシャープな 18/7 ディスプレイ。

    • 55型(54.6インチ)
    • 3840 x 2160（4K UHD）
    • ウルトラ HD
    HTML5 ブラウザ搭載。オンラインコンテンツを再生・管理

    HTML5 ブラウザ搭載。オンラインコンテンツを再生・管理

    Android SoC プロセッサ。ネイティブ・ウェブアプリに対応

    インターネット経由でディスプレイを制御。Android 搭載フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、ネイティブ Android アプリに最適化されており、ウェブアプリも直接インストールできます。新しい Android OS により、ソフトウェアの安全性と最新の仕様が常に維持されます。

    内蔵メモリ。アップロードしたコンテンツを瞬時に再生

    外付けプレイヤーなしで、コンテンツを保存・再生。フィリップスプロフェッショナルディスプレイには内蔵メモリが搭載されており、メディアをアップロードしてすぐに再生することができます。内蔵メモリは、オンラインストリーミング時のキャッシュとしても機能します。

    メディアプレイヤー搭載。USB コンテンツを簡単スケジュール

    USB コンテンツの再生スケジュールを簡単設定。フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、スタンバイモードからの復帰時に、お好みのコンテンツを再生。再生が終わると再びスタンバイモードに戻ります。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Diagonal screen size (metric)
      138.7  cm
      Diagonal screen size (inch)
      54.6  インチ
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0.315 x 0.315 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      10 億 7000 万
      Contrast ratio (typical)
      4000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  度
      Viewing angle (vertical)
      178  度
      Panel technology
      AMVA
      Operating system
      Android 5.0.1

    • コネクティビティー

      Audio output
      オーディオ左／右（RCA）
      Video input
      • DVI-D
      • HDMI（x2）
      • VGA（アナログ D-Sub）
      • USB 2.0（x2）
      Audio input
      3.5 mm ジャック
      External control
      • RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック
      • IR（入力／出力）3.5 mm ジャック
      • RJ45

    • 利便性

      Placement
      横（18/7）
      Screen saving functions
      ピクセルシフト、低輝度
      Keyboard control
      ロック可能
      Remote control signal
      ロック可能
      Signal loop through
      • IR ループスルー
      • RS232
      Energy saving functions
      SmartPower
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA マウント（400x400mm）
      Network controllable
      • LAN（RJ45）
      • RS232
      メモリ
      8GB eMMC

    • サウンド

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • 電源

      Mains power
      100～240 VAC、50～60 Hz
      Consumption (Typical)
      150  W
      Consumption (Max)
      200 W
      Standby power consumption
      0.5 W 未満
      Power Saving Features
      SmartPower

    • 対応解像度

      Computer formats
      • 640 x 480、60、72、75Hz
      • 720 x 400、70Hz
      • 800 x 600、60、75Hz
      • 1024 x 768、60、75Hz
      • 1280 x 768、60 Hz
      • 1280 x 800、60 Hz
      • 1280 x 1024、60 Hz
      • 1360 x 768、60 Hz
      • 1600 x 1200、60 Hz
      • 1920 x 1080、60 Hz
      • 3840 x 2160、30、60Hz
      Video formats
      • 480i、30、60 Hz
      • 480p、30、60 Hz
      • 576i、25、50 Hz
      • 576p、25、50 Hz
      • 720p、50、60 Hz
      • 1080i、25、30 Hz
      • 1080p、50、60 Hz
      • 2160p、30、50、60Hz

    • 質量／寸法

      Set Width
      1239.2  mm
      Product weight
      15.96  kg
      Set Height
      711.6  mm
      Set Depth
      61.7  mm
      Set Width (inch)
      48.79  インチ
      Set Height (inch)
      28.02  インチ
      Wall Mount
      400 x 400 mm、200 x 400 mm、M6 x 8
      Set Depth (inch)
      2.43  インチ
      Bezel width
      12.9 mm（上部／左側／右側）、14.7 mm（底部）
      Product weight (lb)
      35.19  ポンド

    • 動作条件

      Altitude
      0～3000 m
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000  時間
      Relative humidity
      20～80％（動作時）、5～95％（保管時）  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • マルチメディアアプリケーション

      USB Playback Video
      • ASF
      • AVI
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • DAT
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • 内蔵プレイヤー

      CPU
      ARM クアッドコアプロセッサー
      Memory
      2GB DDR3
      Storage
      8GB eMMC

    • アクセサリー

      Included accessories
      • AC 電源コード
      • RS232 ケーブル
      • クイックスタートガイド
      • リモコン用電池
      • リモコン
      • IR センサーケーブル（1.8 M）
      Included Accessories
      • RS232 デイジーチェーンケーブル
      • USB カバー、ネジ x1
      • D-sub ケーブル（4 m）
      スタンド
      BM02542（オプション）

    • その他

      On-Screen Display Languages
      • アラビア語
      • 簡体字中国語
      • 繁体字中国語
      • 英語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • イタリア語
      • ポーランド語
      • ロシア語
      • スペイン語
      • トルコ語
      • 日本語
      • チェコ語
      • デンマーク語
      • オランダ語
      • フィンランド語
      • ノルウェー語
      • ポルトガル語
      • スウェーデン語
      Warranty
      3年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品（新品ではありません。）を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。<br>　もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。
      Regulatory approvals
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC、Class B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    製品の仕様

    同梱物

    • AC 電源コード
    • RS232 ケーブル
    • クイックスタートガイド
    • リモコン用電池
    • リモコン
    • IR センサーケーブル（1.8 M）
    Badge-D2C

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