クラウドに接続してコンテンツを管理

内蔵 HTML5 ブラウザを使用することで、クラウドに接続してコンテンツを管理できます。Chromium ベースのブラウザを使用してコンテンツをオンラインでデザインし、1 台のディスプレイに接続することも、ネットワークに接続することもできます。コンテンツは縦横どちらのモードでもフル HD 解像度で表示できるほか、PIP（ピクチャーインピクチャー）ウィンドウでコンテンツをストリーミングすることが可能です。また、Wi-Fi や RJ45 ケーブルを使用してディスプレイをインターネットに接続するだけで、独自に作成したプレイリストを楽しむことができます。