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    Signage Solutions D ラインディスプレイ

    49BDL4050D/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    デジタルサイネージディスプレイは次のステージへ

    よりスマート、より高速なサイネージディスプレイで、見る人を驚かせましょう。Wi-Fi を搭載し、Android アプリを実行できるように設計された次世代のサイネージソリューションです。

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    この商品は販売を終了しました

    Signage Solutions D ラインディスプレイ

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    デジタルサイネージディスプレイは次のステージへ

    Android 搭載

    • 49 インチ
    • Android 搭載
    • 450 cd/m²
    バックアップコンテンツを自動的に再生するフェイルオーバー機能

    バックアップコンテンツを自動的に再生するフェイルオーバー機能

    常にコンテンツを表示しておくことは、商用サイネージにとっては非常に重要なことです。フェイルオーバー機能は、万一メディアプレイヤー側に障害が発生した場合でも、バックアップコンテンツの再生を可能にします。事前にプライマリ入力とフェイルオーバー入力を選択しておくだけで、プライマリ入力に障害が発生した場合に、自動的にフェイルオーバー入力のバックアップコンテンツの再生を開始します。

    電力消費を抑える SmartPower

    電力消費を抑える SmartPower

    バックライトの強度を抑制することにより、最大 50% まで消費電力を抑えることができ、

    SmartCMS でコンテンツ管理を自由に簡単に

    SmartCMS でコンテンツ管理を自由に簡単に

    フィリップスサイネージソリューションディスプレイ専用の自由で使いやすいコンテンツ管理システムで、デジタルサイネージコンテンツを管理できます。SmartCMS により、24 時間再生するコンテンツの作成とスケジュール管理が可能となります。ネットワークを作成して、コンテンツをデザインし、プレイリストをスケジュール登録するだけで、簡単にサイネージ運用ができます。

    内蔵メモリを使用してコンテンツを保存、再生

    内蔵メモリを使用してコンテンツを保存、再生

    内蔵メモリを使用して、コンテンツを保存および再生します。メディアをディスプレイにアップロードしたらすぐにコンテンツを再生できます。また、内蔵ブラウザと連動して、オンラインコンテンツのストリーミング時にはメモリキャッシュとしての役割も果たします。万一ネットワークに障害が発生した場合でも、キャッシュされたコンテンツが内蔵メモリによって再生されるため、中断することはありません。

    クラウドに接続してコンテンツを管理

    クラウドに接続してコンテンツを管理

    内蔵 HTML5 ブラウザを使用することで、クラウドに接続してコンテンツを管理できます。Chromium ベースのブラウザを使用してコンテンツをオンラインでデザインし、1 台のディスプレイに接続することも、ネットワークに接続することもできます。コンテンツは縦横どちらのモードでもフル HD 解像度で表示できるほか、PIP（ピクチャーインピクチャー）ウィンドウでコンテンツをストリーミングすることが可能です。また、Wi-Fi や RJ45 ケーブルを使用してディスプレイをインターネットに接続するだけで、独自に作成したプレイリストを楽しむことができます。

    mPCIe スロットの搭載により接続性を強化

    PCI スロットの搭載により、Wi-Fi／Bluetooth や 4G LTE などのモジュールを接続可能で、ディスプレイとの通信をさらに向上することができます。機器間の通信も強化されるほか、製品機能や信号処理機能を拡張できるなど、多様な構成を利用することができます。

    Android：独自のアプリを実行することも、お気に入りのアプリを選んで実行することも可能

    ディスプレイに Android OS を搭載。世界中で最も進んだ OS を活用して独自のアプリをディスプレイに直接保存することができます。また、大規模なライブラリから Android アプリを選択して、そこからコンテンツを再生することもできます。内蔵スケジューラーを使えば、お客様や時間帯に応じてアプリやコンテンツのスケジュールを設定できるほか、自動回転機能を使って、ディスプレイを回転させるのと同じくらい簡単に、縦横自在にコンテンツを表示することもできます。

    自動スクリーンショット機能を使ってコンテンツが表示されていることを確認

    コンテンツは最も重要です。自動スクリーンショット機能を使えば、コンテンツが常時表示されていることを確認することができます。スクリーンショットは 1 日を通して作成され、FTP サーバーに保存されます。保存されたスクリーンショットは、いつでも、どこからでも確認できます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Diagonal screen size (metric)
      123.2  cm
      Diagonal screen size (inch)
      48.5  インチ
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920 x 1080p
      Pixel pitch
      0.55926 x 0.55926 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080（60Hz の場合）
      Brightness
      450  cd/m²
      Display colors
      約1,677万色
      Contrast ratio (typical)
      1100:1
      Dynamic contrast ratio
      500,000:1
      Response time (typical)
      12  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  度
      Viewing angle (vertical)
      178  度
      Operating system
      Android 4.4.4

    • コネクティビティー

      Audio output
      3.5 mm ジャック
      Video input
      • HDMI（x2）
      • DisplayPort（1.2）
      • USB 2.0（x2）
      • USB 2.0
      • DVI-I（x1）
      Audio input
      3.5 mm ジャック
      Other connections
      • Micro USB
      • Micro USB
      Video output
      • DisplayPort
      • DVI-I
      External control
      • RJ45
      • RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック
      • IR（入力／出力）3.5 mm ジャック

    • 利便性

      Placement
      • 縦表示
      • 横表示
      Tiled Matrix
      最大 15 x 15
      Screen saving functions
      ピクセルシフト、低輝度
      Keyboard control
      • 非表示
      • ロック可能
      Signal loop through
      • DisplayPort
      • DVI
      • RS232
      • VGA
      • IR ループスルー
      Energy saving functions
      SmartPower
      Other convenience
      G センサー
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      • HDMI（1-Wire）
      • 1-Wire（HDMI-CEC）

    • サウンド

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • 電源

      Mains power
      100～240 VAC、50～60 Hz
      Consumption (Typical)
      67  W
      Standby power consumption
      0.5 W 未満

    • 対応解像度

      Computer formats
      • 640 x 480、60、67、72、75 Hz
      • 800 x 600、56、60、72、75 Hz
      • 1024 x 768、60 Hz
      • 1280 x 768、60 Hz
      • 1280 x 800、60 Hz
      • 1360 x 768、60 Hz
      • 1366 x 768、60 Hz
      • 1440 x 900、60 Hz
      • 1920 x 1080、60 Hz
      Video formats
      • 480i、60 Hz
      • 480p、60 Hz
      • 576p、50 Hz
      • 576i、50 Hz
      • 720p、50、60 Hz
      • 1080i、50、60 Hz
      • 1080p、50、60 Hz

    • 質量／寸法

      Set Width
      1097.6  mm
      Product weight
      14.7  kg
      Set Height
      633.9  mm
      Set Depth
      45.5  mm
      Set Width (inch)
      43.2  インチ
      Set Height (inch)
      24.9  インチ
      Wall Mount
      400 x 400 mm、M6
      Set Depth (inch)
      1.8  インチ
      Bezel width
      9.6 mm (上/左/右), 15.7 mm(下)
      Product weight (lb)
      32.41  ポンド

    • 動作条件

      Altitude
      0～3000 m
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000  時間
      Relative humidity
      20～80  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • マルチメディアアプリケーション

      USB Playback Video
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • TS
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • M4A
      • MP1
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • 内蔵プレイヤー

      CPU
      クアッドコア Cortex A9 1.8GHz
      GPU
      ARM Mali400 クアッドコア 533MHz
      Memory
      2GB DDR3
      Storage
      16GB eMMC

    • アクセサリー

      Included accessories
      • リモコン
      • リモコン用電池
      • AC 電源コード
      • VGA ケーブル
      • RS232 ケーブル
      • クイックスタートガイド
      • エッジ調整プレート
      Included Accessories
      • DVI-VGA アダプター
      • フィリップスロゴ（x1）
      • RS232 デイジーチェーンケーブル
      • エッジ調整キット（1）x2
      • エッジ調整キット（2）x1
      • つまみネジ（x8）
      スタンド
      汎用スタンド（L サイズ）（オプション）

    • その他

      On-Screen Display Languages
      • アラビア語
      • オランダ語
      • デンマーク語
      • 英語
      • フランス語
      • フィンランド語
      • ドイツ語
      • イタリア語
      • 日本語
      • ノルウェー語
      • ポーランド語
      • ポルトガル語
      • ロシア語
      • スペイン語
      • スウェーデン語
      • 簡体字中国語
      • トルコ語
      • 繁体字中国語
      Warranty
      3年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品（新品ではありません。）を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。<br>　もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。<br>
      Regulatory approvals
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • C-Tick
      • FCC、Class B
      • GOST
      • J-Moss
      • PSE
      • RoHS
      • UL/cUL
      • VCCI

    製品の仕様

    同梱物

    • リモコン
    • リモコン用電池
    • AC 電源コード
    • VGA ケーブル
    • RS232 ケーブル
    • クイックスタートガイド
    • エッジ調整プレート
    Badge-D2C

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