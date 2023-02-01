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    Shaver 5000X series ウェット＆ドライ電動シェーバー

    X5012/05

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    密着＆早剃り、もっと肌にやさしく*¹

    フィリップス5000Xシリーズは、密着＆早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ＆カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20％*²肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。*¹フィリップスS54XXシリーズとの比較 *²非コーティング素材との比較 【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

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    Shaver 5000X series ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    密着＆早剃り、もっと肌にやさしく*¹

    20％*²肌への負担を低減。滑らかな剃り心地で深剃り

    • マイクロビーズコーティング
    • 360-Dフレックスヘッド
    • 低アレルギー性サージカルステンレス刃
    • パワーカット刃
    マイクロビーズコーティング

    マイクロビーズコーティング

    20％*²肌への負担を低減。肌にやさしく、刺激を最小限に。１平方センチメートルあたり最大100,000個ビーズが施されたマイクロビーズコーティングがシェーバーヘッドに搭載されています。*²非コーティング素材との比較／画像はイメージです

    360-Dフレックスヘッド

    360-Dフレックスヘッド

    柔軟性に優れた360-Dフレックスヘッドが 360度可動。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを低減します。／画像はイメージです

    パワーカット刃

    パワーカット刃

    毎分55,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ＆カットしながら、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです

    低アレルギー性サージカルステンレス刃使用

    低アレルギー性サージカルステンレス刃使用

    刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性サージカルステンレス刃*³を使用。肌にやさしいヒゲ剃りを実現します。*³低ニッケルのサージカルステンレスを使用（医療器具にも使用されているJIS規格420相当を用いたステンレス刃）。ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくい。※全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

    IPX7防水仕様＆本体丸洗い可能

    IPX7防水仕様＆本体丸洗い可能

    IPX7防水仕様で洗面所やお風呂場でも使用可能*⁴。ワンタッチでシェーバーヘッドが開き、水ですすぐだけで本体丸洗いできて簡単にお手入れ。*⁴IPX7（水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない） ※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください。

    自立スタンドタイプ

    自立スタンドタイプ

    スタイリッシュで、スリムな自立スタンドタイプのシェーバーハンドル。置く場所を選ばず、保管しやすく衛生的です。

    ウェット＆ドライシェービング

    ウェット＆ドライシェービング

    ウェット＆ドライ設計。手早くドライシェービングを行うことも、シャワーを浴びながらお気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービング・お風呂シェーブを行うこともできます。

    約50分使用可能＆急速充電機能搭載

    約50分使用可能＆急速充電機能搭載

    1時間の充電で約50分連続使用可能。急速充電機能も搭載。充電残量が0の状態で充電すると、約5分間でシェービング1回分が急速充電されます。

    USB充電対応

    USB充電対応

    USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

    トリマー付き

    トリマー付き

    トリマーはヘアーライン、もみあげ、ヒゲなどを整えるのに便利です。シェーバーハンドルに取り付けるだけで、自由自在なスタイルに。

    ロック機能

    ロック機能

    携帯時に誤作動しないよう、シェーバーの電源がロックできます。ロック機能LEDのオン／オフ（電源）ボタンを 3 秒押し続けると、ロック機能が有効になります。ロック機能を無効にするには、シェーバーのオン／オフボタンを約 3 秒間押し続けます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      保護キャップ
      トリマー

    • 電源

      使用時間
      50 分
      充電
      • 約 60 分間
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      入力電圧
      5 V
      最大消費電力
      4.5  W

    • デザイン

      オレンジ／アドリアブルー
      ハンドル
      握りやすいグリップで快適な使い心地
      シェービングヘッド
      丸型

    • サービス

      替刃
      2 年ごとに SH30 と交換してください
      本体 2 年間保証

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      • パワーカット
      • 27 枚の刃、55,000 回カット／分

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 充電表示
      • ロック機能
      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      充電
      USB-A 充電（5V⎓ / ≥1A）
      ウェット＆ドライ
      • 防水仕様の IPX7
      • 防水加工

    • スキングライドテクノロジー

      肌にやさしい
      • マイクロビーズ コーティング
      • 低アレルギー性サージカルステンレス刃
      肌に密着
      360-D フレックスヘッド

    Badge-D2C

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    • 技術仕様部分にSH30と記載がありますが、本製品の替刃はSH50となります。
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