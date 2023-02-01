密着＆早剃り、もっと肌にやさしく*¹

フィリップス5000Xシリーズは、密着＆早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ＆カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20％*²肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。*¹フィリップスS54XXシリーズとの比較 *²非コーティング素材との比較 【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です