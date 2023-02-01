X5006/05
密着＆早剃り、もっと肌にやさしく*¹
フィリップス5000Xシリーズは、密着＆早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ＆カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20％*²肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。*¹フィリップスS54XXシリーズとの比較 *²非コーティング素材との比較 【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要ですさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
20％*²肌への負担を低減。肌にやさしく、刺激を最小限に。１平方センチメートルあたり最大100,000個ビーズが施されたマイクロビーズコーティングがシェーバーヘッドに搭載されています。*²非コーティング素材との比較／画像はイメージです
柔軟性に優れた360-Dフレックスヘッドが 360度可動。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを低減します。／画像はイメージです
毎分55,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ＆カットしながら、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです
刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性サージカルステンレス刃*³を使用。肌にやさしいヒゲ剃りを実現します。*³低ニッケルのサージカルステンレスを使用（医療器具にも使用されているJIS規格420相当を用いたステンレス刃）。ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくい。※全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。
スタイリッシュで、スリムな自立スタンドタイプのシェーバーハンドル。置く場所を選ばず、保管しやすく衛生的です。
ウェット＆ドライ設計。手早くドライシェービングを行うことも、シャワーを浴びながらお気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービング・お風呂シェーブを行うこともできます。
1時間の充電で約50分連続使用可能。急速充電機能も搭載。充電残量が0の状態で充電すると、約5分間でシェービング1回分が急速充電されます。
USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。
トリマーはヘアーライン、もみあげ、ヒゲなどを整えるのに便利です。シェーバーハンドルに取り付けるだけで自由自在なスタイルに。
携帯時に誤作動しないよう、シェーバーの電源がロックできます。ロック機能LEDのオン／オフ（電源）ボタンを 3 秒押し続けると、ロック機能が有効になります。ロック機能を無効にするには、シェーバーのオン／オフボタンを約 3 秒間押し続けます。
IPX7防水仕様で洗面所やお風呂場でも使用可能*⁴。ワンタッチでシェーバーヘッドが開き、水ですすぐだけで本体丸洗いできて簡単にお手入れ。*⁴IPX7（水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない） ※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
スキングライドテクノロジー
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。