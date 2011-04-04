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  • トリミング＆シェービング替刃 トリミング＆シェービング替刃 トリミング＆シェービング替刃

    Bodygroom replacement foil 替刃

    TT2000/43

    トリミング＆シェービング替刃

    フィリップスボディーグルーマー TT2020～TT2040 用替刃 TT2000/43

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    この商品は販売を終了しました

    Bodygroom replacement foil 替刃

    トリミング＆シェービング替刃

    性能を維持するため、刃は約 12 か月ごとに交換してください

    • ボディグルーマー S3000 シリーズにフィット
    • ボディグルーマー S5000 シリーズにフィット
    • ボディグルーマー S7000 シリーズにフィット
    • クリック＆スタイル（S500/700）にフィット

    製品特徴

    防水加工なのでシャワー中にも使用でき、クリーニングも簡単
    防水加工なのでシャワー中にも使用でき、クリーニングも簡単

    防水加工なのでシャワー中にも使用でき、クリーニングも簡単

    防水加工なので使いやすくクリーニングも簡単

    肌にやさしく、快適にお手入れ可能
    肌にやさしく、快適にお手入れ可能

    肌にやさしく、快適にお手入れ可能

    シェーバーヘッドの丸みを帯びた刃先とシェービング刃がシェービング中に肌を守ります。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。

    本体仕様

    Specifications

    • 互換性

      対応製品：
      • QG33XX、TT20XX、BG70XX、BG30XX
      • BG50XX、SBG315、BG20XX
      • YS52X、YS53X

    • クリーニング

      ご使用時に
      クリーニングスプレー HQ110 を使用

    • 内容

      パッケージ
      1 替刃

    製品詳細を表示

    • シェーバー替刃

    • クリーニング アクセサリー

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