Bodygroom replacement foil 替刃
トリミング＆シェービング替刃
フィリップスボディーグルーマー TT2020～TT2040 用替刃 TT2000/43 さらに詳細をみる
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Bodygroom replacement foil 替刃
トリミング＆シェービング替刃
性能を維持するため、刃は約 12 か月ごとに交換してください
- ボディグルーマー S3000 シリーズにフィット
- ボディグルーマー S5000 シリーズにフィット
- ボディグルーマー S7000 シリーズにフィット
- クリック＆スタイル（S500/700）にフィット
製品特徴
- 防水加工なのでシャワー中にも使用でき、クリーニングも簡単
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防水加工なのでシャワー中にも使用でき、クリーニングも簡単
防水加工なので使いやすくクリーニングも簡単
- 肌にやさしく、快適にお手入れ可能
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肌にやさしく、快適にお手入れ可能
シェーバーヘッドの丸みを帯びた刃先とシェービング刃がシェービング中に肌を守ります。2 方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。
本体仕様
Specifications
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互換性
- 対応製品：
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- QG33XX、TT20XX、BG70XX、BG30XX
- BG50XX、SBG315、BG20XX
- YS52X、YS53X
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クリーニング
- ご使用時に
- クリーニングスプレー HQ110 を使用
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内容
- パッケージ
- 1 替刃
製品詳細を表示
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シェーバー替刃
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クリーニング アクセサリー
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