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    Momentum Ambiglow 搭載有線ゲーミングマウス

    SPK9304/00

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    瞬時に引き込まれる

    高速、高精度、興奮。ゲームに必要なすべてをかなえる、分離型デザインを採用した 6 つのボタンの G304 ゲーミングマウス。極めて高い精度で、ライバルに差をつけるプレイをサポート。Ambiglow ライティングがシステムに臨場感あふれる演出を加えます。

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    Momentum Ambiglow 搭載有線ゲーミングマウス

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    瞬時に引き込まれる

    • マルチカラー Ambiglow
    • 最大 2000 dpi（調整可能）
    • 6 ボタン
    調整可能 DPI（最大 2000 DPI）で細かな動きに対応

    調整可能 DPI（最大 2000 DPI）で細かな動きに対応

    リターンレート（ポーリングレート）：500 Hz

    リターンレート（ポーリングレート）：500 Hz

    耐久性と高級感を兼ね備えた編み込みケーブル

    耐久性と高級感を兼ね備えた編み込みケーブル

    最大 500 万回のクリック寿命

    最大 500 万回のクリック寿命

    7 方向ライティングエフェクトで、ゲーミング環境にマッチ

    7 方向ライティングエフェクトで、ゲーミング環境にマッチ

    6 つのプログラム可能なボタンでカスタマイズ

    よく使うコマンドをすぐに呼び出せるようマウスを調整可能。このゲーミングマウスは、ショートカットやコマンドを割り当てられるプログラム可能なボタンを搭載しており、すばやく正確な操作をサポートします。

    技術仕様

    • OS／システム要件

      システム要件
      Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降。Linux。Mac OS

    • 製品寸法

      本体寸法（幅×奥行き×高さ）
      126.54 x 65.01 x 40.72 mm
      重量
      144±5 g

    • 仕様

      ボタン
      6 ボタン
      コーティングタイプ
      マット仕上げ
      コネクティビティー
      USB 2.0 有線
      デザインタイプ
      人間工学に基づいたデザイン
      ドライバの要否
      不要
      フレームレート
      4000 FPS
      ライフティングエフェクトタイプ
      7 方向 Ambiglow ライティング
      光学式センサー精度
      DPI：800/1200/1600/2000
      ポーリングレート
      125 Hz
      製品タイプ
      Ambiglow 搭載高性能ゲーミングマウス
      キー寿命
      500 万

    Badge-D2C

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