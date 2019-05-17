SP9820/12
フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル
ナノプレシジョン刃による驚異の深剃りと、スキンコンフォートリングプラスによる肌へのやさしさを両立。フィリップス史上最高*¹の深剃りと、やさしさをぜひご体感ください。*¹当社製品（S9000シリーズ）との比較 【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要ですさらに詳細をみる
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毎分最大 15 万回カットするナノプレシジョン刃で究極の深剃りを実現。72 枚の自動研磨式の刃は、ナノ粒子で硬化され、非常に頑丈で鋭い切れ味が長持ちします。／画像はイメージです
非常に柔軟なヘッドが顔のあらゆる凹凸に完全にフィットし、剃りにくい部分もしっかりキャッチ。非常に滑らかで快適な剃り心地を実現します。／画像はイメージです
最大限の回転数により最大の効率を実現するフィリップスの最先端デジタルモーターにより、顔の凹凸や毛の密度に関係なく正確なシェービングが可能です。／画像はイメージです
肌の上を驚くほどなめらかに滑るシェービングを体験してみませんか？メタルビーズコーティングが施されたスキンコンフォートリングプラスのリングが快適な滑りを実現します。／画像はイメージです
インテリジェントなヒゲセンサーが毎秒15回の頻度でヒゲの密度をチェックし、カット性能を自動調整するため、手間をかけずにやさしくシェービングできます。／画像はイメージです
シェーバーの速度を調節して、自分の肌や好みに合わせることが可能です。
究極の深剃りとスムーズな剃り心地を実現。８方向可動ヘッドが、顔のあらゆる凸凹に密着して、剃りにくい部分のヒゲもしっかりキャッチします。／画像はイメージです
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えることが可能。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。
アクセサリー
電源
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サービス
シェービング性能
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