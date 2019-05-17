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  • フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル

    Shaver S9000 Prestige ウェット＆ドライ電気シェーバー

    SP9820/12

    フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル

    ナノプレシジョン刃による驚異の深剃りと、スキンコンフォートリングプラスによる肌へのやさしさを両立。フィリップス史上最高*¹の深剃りと、やさしさをぜひご体感ください。*¹当社製品（S9000シリーズ）との比較 【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

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    Shaver S9000 Prestige ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル

    さらに*¹深く、やさしく

    • ナノプレシジョン刃
    • 高精度サスペンションシステム
    • トップスピンデジタルモーター
    • スキンコンフォートリングプラス
    ナノプレシジョン刃

    ナノプレシジョン刃

    毎分最大 15 万回カットするナノプレシジョン刃で究極の深剃りを実現。72 枚の自動研磨式の刃は、ナノ粒子で硬化され、非常に頑丈で鋭い切れ味が長持ちします。／画像はイメージです

    フレックスサスペンションシステム

    フレックスサスペンションシステム

    非常に柔軟なヘッドが顔のあらゆる凹凸に完全にフィットし、剃りにくい部分もしっかりキャッチ。非常に滑らかで快適な剃り心地を実現します。／画像はイメージです

    トップスピンデジタルモーター

    トップスピンデジタルモーター

    最大限の回転数により最大の効率を実現するフィリップスの最先端デジタルモーターにより、顔の凹凸や毛の密度に関係なく正確なシェービングが可能です。／画像はイメージです

    スキンコンフォートリングプラス

    スキンコンフォートリングプラス

    肌の上を驚くほどなめらかに滑るシェービングを体験してみませんか？メタルビーズコーティングが施されたスキンコンフォートリングプラスのリングが快適な滑りを実現します。／画像はイメージです

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システム

    インテリジェントなヒゲセンサーが毎秒15回の頻度でヒゲの密度をチェックし、カット性能を自動調整するため、手間をかけずにやさしくシェービングできます。／画像はイメージです

    パーソナルコンフォート設定

    パーソナルコンフォート設定

    シェーバーの速度を調節して、自分の肌や好みに合わせることが可能です。

    ８方向可動ヘッド

    ８方向可動ヘッド

    究極の深剃りとスムーズな剃り心地を実現。８方向可動ヘッドが、顔のあらゆる凸凹に密着して、剃りにくい部分のヒゲもしっかりキャッチします。／画像はイメージです

    ウェット＆ドライシェービング

    ウェット＆ドライシェービング

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えることが可能。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      スマートクリック
      細部用トリマー
      収納ケース
      プレミアムポーチ

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      使用時間
      約 60 分
      充電
      約 1 時間
      急速充電
      5 分

    • デザイン

      仕上げ
      時代を超えたエレガンス
      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル

    • サービス

      替刃
      約 2 年ごとに SH98 と交換
      本体 2 年間保証

    • シェービング性能

      肌に密着
      360-D+ フレックスヘッド
      シェービングシステム
      • NanoTech デュアルプレシジョン刃
      • 優れたスキンコンフォートシステム
      SkinIQ テクノロジー
      • 高精度サスペンションシステム
      • トップスピンデジタルモーター
      • スキンプロテクションテクノロジー
      • ヒゲ密度感知システム
      • パーソナルコンフォート設定

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • 本体丸洗い可能
      ディスプレイ
      充電残量表示（%）
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様

    Badge-D2C

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