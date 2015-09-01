1 分間 750 回も指先でやさしくタッピングされるような感覚

カスタマイズされた DualMotion プログラムのリバイタライジングマッサージヘッドは、活性化とリラックス効果をもたらします。日本のマッサージの専門家との共同開発により、広く使われている揉捏法（Petrissage）と叩打法（Tapotement）と同様のマッサージ技法をとり入れています。これは自分の手ではできない動きです。エレガントで機能的にデザインされたヘッドには 5 つの小さなボールが付いており、1 分間 750 回も指先で皮膚をやさしくタッピングされるようなマッサージ感覚が得られます。リバイタライジングマッサージは 3 分間プログラムで、週に数回のフェイシャルマッサージをお楽しみいただけます。