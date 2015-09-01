SC6060/00
ハリと透明感のある素肌へ。
タッピングプログラムは、プロのエステティシャンのドレナージュ技術からヒントを得て、世界と日本で活躍する美容専門家と共同で開発されました。エステティシャンのフィンガー タッピングのような心地よい刺激で、肌にハリをもたらし、フェイスラインを引き締めます。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
リバイタライジングマッサージヘッドは、肌の奥深くに働きかけるよう深いレベルまでマッサージを行います。顔の小さな筋肉をほぐし、リラックスした心地よい感覚を生み出します。
カスタマイズされた DualMotion プログラムのリバイタライジングマッサージヘッドは、活性化とリラックス効果をもたらします。日本のマッサージの専門家との共同開発により、広く使われている揉捏法（Petrissage）と叩打法（Tapotement）と同様のマッサージ技法をとり入れています。これは自分の手ではできない動きです。エレガントで機能的にデザインされたヘッドには 5 つの小さなボールが付いており、1 分間 750 回も指先で皮膚をやさしくタッピングされるようなマッサージ感覚が得られます。リバイタライジングマッサージは 3 分間プログラムで、週に数回のフェイシャルマッサージをお楽しみいただけます。
カスタマイズされた DualMotion プログラムのリバイタライジングマッサージヘッドを使用すると、血液循環が促され、お肌に健康的なツヤと輝きが生まれます。心地よく肌に活力があふれる喜びを味わってください。
毎日のスキンケアに簡単にとり入れられます。ヘッドは、普段お使いのスキンケア製品やさまざまなブランドのクリーム、美容液、オイル、エッセンスと併用できます。お好みに応じて、クリームをまったく使わなくてもご利用いただけます。
ヘッドのお手入れは簡単です。シンクで温水と石鹸で洗ってください。
VisaPure Advanced レンジのインテリジェントヘッド認識により、デバイスは装着されたヘッドをすぐに認識し、DualMotion のカスタマイズされたプログラムを自動的にスタートさせます。回転、振動、プログラムの長さおよび回転方向のレベルは調節が可能です。リバイタライジングマッサージは、皮膚下のリンパの流れを促すために 2 方向回転を採用しています。
リラックス効果と活性化を実感するためには、リバイタライジングマッサージヘッドを週に 1 ～ 3 回お使いください。
ヘッド自動認識機能
2 方向に回転
仕様
使いやすさ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。