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  • ハリと透明感のある素肌へ。 ハリと透明感のある素肌へ。 ハリと透明感のある素肌へ。

    ビザピュア アドバンス用タッピングヘッド

    SC6060/00

    ハリと透明感のある素肌へ。

    タッピングプログラムは、プロのエステティシャンのドレナージュ技術からヒントを得て、世界と日本で活躍する美容専門家と共同で開発されました。エステティシャンのフィンガー タッピングのような心地よい刺激で、肌にハリをもたらし、フェイスラインを引き締めます。

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    この商品は販売を終了しました

    ビザピュア アドバンス用タッピングヘッド

    ハリと透明感のある素肌へ。

    お肌のドレナージュ

    • タッピングケア
    • 自動認識機能付ヘッド

    製品特徴

    肌の奥深くまでマッサージして筋肉をリラックス
    肌の奥深くまでマッサージして筋肉をリラックス

    肌の奥深くまでマッサージして筋肉をリラックス

    リバイタライジングマッサージヘッドは、肌の奥深くに働きかけるよう深いレベルまでマッサージを行います。顔の小さな筋肉をほぐし、リラックスした心地よい感覚を生み出します。

    1 分間 750 回も指先でやさしくタッピングされるような感覚
    1 分間 750 回も指先でやさしくタッピングされるような感覚

    1 分間 750 回も指先でやさしくタッピングされるような感覚

    カスタマイズされた DualMotion プログラムのリバイタライジングマッサージヘッドは、活性化とリラックス効果をもたらします。日本のマッサージの専門家との共同開発により、広く使われている揉捏法（Petrissage）と叩打法（Tapotement）と同様のマッサージ技法をとり入れています。これは自分の手ではできない動きです。エレガントで機能的にデザインされたヘッドには 5 つの小さなボールが付いており、1 分間 750 回も指先で皮膚をやさしくタッピングされるようなマッサージ感覚が得られます。リバイタライジングマッサージは 3 分間プログラムで、週に数回のフェイシャルマッサージをお楽しみいただけます。

    お肌にたっぷりの酸素と栄養を行き渡らせます

    お肌にたっぷりの酸素と栄養を行き渡らせます

    カスタマイズされた DualMotion プログラムのリバイタライジングマッサージヘッドを使用すると、血液循環が促され、お肌に健康的なツヤと輝きが生まれます。心地よく肌に活力があふれる喜びを味わってください。

    クリーム、ローション、オイルとの併用可

    クリーム、ローション、オイルとの併用可

    毎日のスキンケアに簡単にとり入れられます。ヘッドは、普段お使いのスキンケア製品やさまざまなブランドのクリーム、美容液、オイル、エッセンスと併用できます。お好みに応じて、クリームをまったく使わなくてもご利用いただけます。

    温水と石鹸で簡単にお手入れできるヘッド

    温水と石鹸で簡単にお手入れできるヘッド

    ヘッドのお手入れは簡単です。シンクで温水と石鹸で洗ってください。

    3 分間のプログラム、2 段階の強度設定、2 方向回転

    3 分間のプログラム、2 段階の強度設定、2 方向回転

    VisaPure Advanced レンジのインテリジェントヘッド認識により、デバイスは装着されたヘッドをすぐに認識し、DualMotion のカスタマイズされたプログラムを自動的にスタートさせます。回転、振動、プログラムの長さおよび回転方向のレベルは調節が可能です。リバイタライジングマッサージは、皮膚下のリンパの流れを促すために 2 方向回転を採用しています。

    活性化を実感するためには週に 1 ～ 3 回お使いください

    活性化を実感するためには週に 1 ～ 3 回お使いください

    リラックス効果と活性化を実感するためには、リバイタライジングマッサージヘッドを週に 1 ～ 3 回お使いください。

    本体仕様

    Specifications

    • ヘッド自動認識機能

      自動認識機能付ヘッド

    • 2 方向に回転

      左右に回転

    • 仕様

      カスタマイズされたダブル アクション
      カスタマイズされた回転、振動
      専門家との共同開発
      強度設定
      2
      プログラムの長さ
      3 分間

    • 使いやすさ

      お手入れ簡単
      専用
      ビザピュア アドバンス

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