1 秒あたり約 120 ナノ振動のやさしいケアプログラム

フレッシュアイヘッド向けにカスタマイズされたダブルアクションプログラムにより、1 秒あたり 120 回のナノ振動で目の周りをやさしく、心地よく、爽やかにケアします。このプログラムは、薄くデリケートな目の周りのお肌をやさしく刺激できるように特別に設計されています。このプログラムは、わずか 30 秒と短いので、毎日のお手入れでもすばやく実行できます。