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  • むくみの気になる目元の肌を引き締め むくみの気になる目元の肌を引き締め むくみの気になる目元の肌を引き締め

    ビザピュア アドバンス用フレッシュアイヘッド

    SC6040/00

    むくみの気になる目元の肌を引き締め

    フレッシュアイヘッドは、むくみの気になる目元の肌を、毎秒120回のナノ振動とクーリング効果でやさしく引き締めます。30 秒間で目元をリフレッシュして、快適に 1 日をスタートできます。

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    この商品は販売を終了しました

    ビザピュア アドバンス用フレッシュアイヘッド

    むくみの気になる目元の肌を引き締め

    むくんだ目元をスッキリとした印象に

    • 目元ケア
    • 自動認識機能付ヘッド

    製品特徴

    1 秒あたり約 120 ナノ振動のやさしいケアプログラム
    1 秒あたり約 120 ナノ振動のやさしいケアプログラム

    1 秒あたり約 120 ナノ振動のやさしいケアプログラム

    フレッシュアイヘッド向けにカスタマイズされたダブルアクションプログラムにより、1 秒あたり 120 回のナノ振動で目の周りをやさしく、心地よく、爽やかにケアします。このプログラムは、薄くデリケートな目の周りのお肌をやさしく刺激できるように特別に設計されています。このプログラムは、わずか 30 秒と短いので、毎日のお手入れでもすばやく実行できます。

    寝起きの目の周りのむくみをすっきり解消

    寝起きの目の周りのむくみをすっきり解消

    フレッシュアイヘッドは、上質なセラミックコーティングをほどこした特殊なクール素材で作られています。数秒以内に目の下の皮膚にひんやり感を与え、目の周りのむくみを解消します。

    目周りの薄くてデリケートな肌にやさしい設計

    目周りの薄くてデリケートな肌にやさしい設計

    なめらかな素材とダブルアクションのお肌にやさしいプログラムにより、フレッシュアイヘッドは、薄くてデリケートな目の周りのお肌を大事にやさしく包み込むようにマッサージします。

    クリーム、美容液、ローションとの併用も可能

    クリーム、美容液、ローションとの併用も可能

    毎日のスキンケアに簡単にとり入れられます。ヘッドは、普段お使いのスキンケア製品やさまざまなブランドのクリーム、美容液、オイル、エッセンスと併用できます。お好みに応じて、クリームをまったく使わなくてもご利用いただけます。

    温水と石鹸で簡単にお手入れできるヘッド

    温水と石鹸で簡単にお手入れできるヘッド

    ヘッドのお手入れは簡単です。シンクで温水と石鹸で洗ってください。

    30 秒間のケアプログラム、2 段階の強度設定、2 方向回転

    30 秒間のケアプログラム、2 段階の強度設定、2 方向回転

    目の疲れをすっきり解消するカスタマイズ可能なダブルアクションプログラムの所要時間はわずか 30 秒。忙しい朝にもすばやいお手入れが可能です。2 段階の強度設定を使い分けられます。設定 1 は低めの強度で振動のみによるマッサージ、設定 2 は高めの強度で回転と振動を組み合わせたマッサージを行います。2 方向回転のプログラムが皮膚の下のリンパの流れを促します。

    すべりを良くするために丸みを帯びた形状とコーティング

    すべりを良くするために丸みを帯びた形状とコーティング

    フレッシュアイヘッドは、目の周りをやさしくマッサージできるように丸みを帯びています。特殊なコーティングにより、なめらかで心地よいすべりを実現。デリケートなお肌にも安心です。300 人以上の欧米およびアジアの女性によって試されてきました。

    本体仕様

    Specifications

    • ヘッド自動認識機能

      自動認識機能付ヘッド

    • 2 方向に回転

      左右に回転

    • 仕様

      カスタマイズされたダブル アクション
      カスタマイズされた回転、振動
      強度設定
      2
      プログラムの長さ
      30 秒間

    • 使いやすさ

      お手入れ簡単
      専用
      ビザピュア アドバンス

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