フレッシュアイヘッド向けにカスタマイズされたダブルアクションプログラムにより、1 秒あたり 120 回のナノ振動で目の周りをやさしく、心地よく、爽やかにケアします。このプログラムは、薄くデリケートな目の周りのお肌をやさしく刺激できるように特別に設計されています。このプログラムは、わずか 30 秒と短いので、毎日のお手入れでもすばやく実行できます。
フレッシュアイヘッドは、上質なセラミックコーティングをほどこした特殊なクール素材で作られています。数秒以内に目の下の皮膚にひんやり感を与え、目の周りのむくみを解消します。
なめらかな素材とダブルアクションのお肌にやさしいプログラムにより、フレッシュアイヘッドは、薄くてデリケートな目の周りのお肌を大事にやさしく包み込むようにマッサージします。
毎日のスキンケアに簡単にとり入れられます。ヘッドは、普段お使いのスキンケア製品やさまざまなブランドのクリーム、美容液、オイル、エッセンスと併用できます。お好みに応じて、クリームをまったく使わなくてもご利用いただけます。
ヘッドのお手入れは簡単です。シンクで温水と石鹸で洗ってください。
目の疲れをすっきり解消するカスタマイズ可能なダブルアクションプログラムの所要時間はわずか 30 秒。忙しい朝にもすばやいお手入れが可能です。2 段階の強度設定を使い分けられます。設定 1 は低めの強度で振動のみによるマッサージ、設定 2 は高めの強度で回転と振動を組み合わせたマッサージを行います。2 方向回転のプログラムが皮膚の下のリンパの流れを促します。
フレッシュアイヘッドは、目の周りをやさしくマッサージできるように丸みを帯びています。特殊なコーティングにより、なめらかで心地よいすべりを実現。デリケートなお肌にも安心です。300 人以上の欧米およびアジアの女性によって試されてきました。
ヘッド自動認識機能
2 方向に回転
仕様
使いやすさ
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