ビザピュアは、落としにくいメイクの残留物や古い角質をきれいに取り除きます。しっかりと洗浄することで、化粧水、美容液などのスキンケア成分の肌への浸透が高まります。
ビザピュアの全モデルのブラシヘッドの毛先には、ソフトでしなやかな厳選されたナイロン素材を採用。お手入れも簡単で常に清潔に保つことができます。
トラブルを起こしやすい肌を効果的にやさしく洗浄。デリケートな肌をやさしくいたわりながら、手洗顔よりもしっかりと古い角質や皮脂を除去します。細く長い毛先は 2 回研磨されているため、肌の表面の摩擦を軽減し、やさしく洗い上げます。清潔で健康的な肌のための、とてもやさしいお手入れ方法です。皮膚科医との共同開発。
アクネブラシの開発段階には、第一線で活躍する皮膚科医が関わり、トラブル肌でも衛生的かつ安全に使用できるよう考慮されています。
ビザピュア洗顔ブラシの全モデルに 5-in-1 極細毛技術が採用されています。毛先 1 本 1 本を 2 回研磨してシルクのようにやわらかく仕上げることにより、なめらかな滑りを実現、さらにエクストラロングの毛先で肌触りも快適です。ビザピュア洗顔ブラシの毛先は毛穴より細かく（約 1/3）密集しているため、1 回のお手入れでより多くの毛穴の奥に届き、ソフトでリッチな肌触りとともに、クレンジング効果を発揮します。毛先には特別に選定された耐水性材料が使用されています。
着脱ははめ込んで取り外すだけ。ブラシヘッドはすべてのビザピュアモデルに対応しています。
効果を実感していただくために、ブラシは約 3 か月ごとに交換することをおすすめします。ブラシは簡単に交換できます。
利点
互換性
サービス
使いやすさ
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