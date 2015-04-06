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    VisaPure アクネブラシ

    SC5994/00

    アクネブラシ

    アクネブラシは、フィリップス製品の中で最も肌にやさしい洗い心地を叶えます。古い角質や過剰な皮脂を抑え、吹き出物やにきびを効果的に予防します。長くやわらかい毛先で、毎日やさしく効果的に洗顔できます。

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    この商品は販売を終了しました

    VisaPure アクネブラシ

    アクネブラシ

    • にきび・吹き出物の気になる肌に
    • デイリーケア用
    • 約 3 か月ごとに交換
    • 簡単に着脱・交換可能

    製品特徴

    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に
    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    ビザピュアは、落としにくいメイクの残留物や古い角質をきれいに取り除きます。しっかりと洗浄することで、化粧水、美容液などのスキンケア成分の肌への浸透が高まります。

    衛生面を考慮した最適なデザイン
    衛生面を考慮した最適なデザイン

    衛生面を考慮した最適なデザイン

    ビザピュアの全モデルのブラシヘッドの毛先には、ソフトでしなやかな厳選されたナイロン素材を採用。お手入れも簡単で常に清潔に保つことができます。

    吹き出物やにきびの予防に

    吹き出物やにきびの予防に

    トラブルを起こしやすい肌を効果的にやさしく洗浄。デリケートな肌をやさしくいたわりながら、手洗顔よりもしっかりと古い角質や皮脂を除去します。細く長い毛先は 2 回研磨されているため、肌の表面の摩擦を軽減し、やさしく洗い上げます。清潔で健康的な肌のための、とてもやさしいお手入れ方法です。皮膚科医との共同開発。

    皮膚科医と共同で開発

    皮膚科医と共同で開発

    アクネブラシの開発段階には、第一線で活躍する皮膚科医が関わり、トラブル肌でも衛生的かつ安全に使用できるよう考慮されています。

    ユニークな構造の洗顔ブラシ

    ユニークな構造の洗顔ブラシ

    ビザピュア洗顔ブラシの全モデルに 5-in-1 極細毛技術が採用されています。毛先 1 本 1 本を 2 回研磨してシルクのようにやわらかく仕上げることにより、なめらかな滑りを実現、さらにエクストラロングの毛先で肌触りも快適です。ビザピュア洗顔ブラシの毛先は毛穴より細かく（約 1/3）密集しているため、1 回のお手入れでより多くの毛穴の奥に届き、ソフトでリッチな肌触りとともに、クレンジング効果を発揮します。毛先には特別に選定された耐水性材料が使用されています。

    簡単に着脱・交換できる着脱式ブラシ

    簡単に着脱・交換できる着脱式ブラシ

    着脱ははめ込んで取り外すだけ。ブラシヘッドはすべてのビザピュアモデルに対応しています。

    約 3 か月ごとに交換

    約 3 か月ごとに交換

    効果を実感していただくために、ブラシは約 3 か月ごとに交換することをおすすめします。ブラシは簡単に交換できます。

    本体仕様

    Specifications

    • 利点

      肌タイプ
      すべての肌タイプに対応
      角質ケア用
      古い角質を除去

    • 互換性

      すべてのビザピュアモデルに対応

    • サービス

      本体保証
      2年の制限付き保証

    • 使いやすさ

      交換
      着脱式ブラシ
      お勧めの交換時期
      約 3 か月ごと
      防水
      お風呂でも使用可能
      お手入れ簡単
      洗顔料とともに使用してください

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