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エクストラセンシティブブラシ
エクストラセンシティブブラシは、フィリップス製品の中で最も肌にやさしい洗い心地を叶え、デリケートな肌に対応します。特に超敏感肌・乾燥肌に傾きやすい肌に配慮した長くやわらかい毛先で、毎日やさしく効果的にクレンジングできます。さらに詳細をみる
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ビザピュアは、落としにくいメイクの残留物や古い角質をきれいに取り除きます。しっかりと洗浄することで、化粧水、美容液などのスキンケア成分の肌への浸透が高まります。
ビザピュアの全モデルのブラシヘッドの毛先には、ソフトでしなやかな厳選されたナイロン素材を採用。お手入れも簡単で常に清潔に保つことができます。
ブラシの毛先は非常にやわらかく、肌に負担をかけずに、やさしい洗い心地を実現します。毛先は、細く長い繊維でできており、柔軟性に優れているため、肌の表面の摩擦を軽減し、とてもやわらかなタッチでやさしく洗いあげます。肌の上をやさしく滑るように、毛先は通常より約 2 倍長い時間研磨されています。非常にやさしいお手入れによって、清潔で健康的な肌が手に入ります。
ビザピュア洗顔ブラシの全モデルに 5-in-1 極細毛技術が採用されています。毛先 1 本 1 本を 2 回研磨してシルクのようにやわらかく仕上げることにより、なめらかな滑りを実現、さらにエクストラロングの毛先で肌触りも快適です。ビザピュア洗顔ブラシの毛先は毛穴より細かく（約 1/3）密集しているため、1 回のお手入れでより多くの毛穴の奥に届き、ソフトでリッチな肌触りとともに、クレンジング効果を発揮します。毛先には特別に選定された耐水性材料が使用されています。
着脱ははめ込んで取り外すだけ。ブラシヘッドはすべてのビザピュアモデルに対応しています。
効果を実感していただくために、ブラシは約 3 か月ごとに交換することをおすすめします。ブラシは簡単に交換できます。
利点
互換性
サービス
使いやすさ
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