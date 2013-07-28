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    VisaPure エクストラセンシティブブラシ

    SC5993/00

    エクストラセンシティブブラシ

    エクストラセンシティブブラシは、フィリップス製品の中で最も肌にやさしい洗い心地を叶え、デリケートな肌に対応します。特に超敏感肌・乾燥肌に傾きやすい肌に配慮した長くやわらかい毛先で、毎日やさしく効果的にクレンジングできます。

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    この商品は販売を終了しました

    VisaPure エクストラセンシティブブラシ

    エクストラセンシティブブラシ

    透明感のあるやわらかい肌へ

    • 敏感肌・乾燥肌用
    • デイリーケア用
    • 敏感肌・乾燥肌
    • 簡単に着脱・交換可能

    製品特徴

    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に
    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    ビザピュアは、落としにくいメイクの残留物や古い角質をきれいに取り除きます。しっかりと洗浄することで、化粧水、美容液などのスキンケア成分の肌への浸透が高まります。

    衛生面を考慮した最適なデザイン
    衛生面を考慮した最適なデザイン

    衛生面を考慮した最適なデザイン

    ビザピュアの全モデルのブラシヘッドの毛先には、ソフトでしなやかな厳選されたナイロン素材を採用。お手入れも簡単で常に清潔に保つことができます。

    超敏感肌・乾燥肌用ブラシ

    超敏感肌・乾燥肌用ブラシ

    ブラシの毛先は非常にやわらかく、肌に負担をかけずに、やさしい洗い心地を実現します。毛先は、細く長い繊維でできており、柔軟性に優れているため、肌の表面の摩擦を軽減し、とてもやわらかなタッチでやさしく洗いあげます。肌の上をやさしく滑るように、毛先は通常より約 2 倍長い時間研磨されています。非常にやさしいお手入れによって、清潔で健康的な肌が手に入ります。

    ユニークな構造の洗顔ブラシ

    ユニークな構造の洗顔ブラシ

    ビザピュア洗顔ブラシの全モデルに 5-in-1 極細毛技術が採用されています。毛先 1 本 1 本を 2 回研磨してシルクのようにやわらかく仕上げることにより、なめらかな滑りを実現、さらにエクストラロングの毛先で肌触りも快適です。ビザピュア洗顔ブラシの毛先は毛穴より細かく（約 1/3）密集しているため、1 回のお手入れでより多くの毛穴の奥に届き、ソフトでリッチな肌触りとともに、クレンジング効果を発揮します。毛先には特別に選定された耐水性材料が使用されています。

    簡単に着脱・交換できる着脱式ブラシ

    簡単に着脱・交換できる着脱式ブラシ

    着脱ははめ込んで取り外すだけ。ブラシヘッドはすべてのビザピュアモデルに対応しています。

    約 3 か月ごとに交換

    約 3 か月ごとに交換

    効果を実感していただくために、ブラシは約 3 か月ごとに交換することをおすすめします。ブラシは簡単に交換できます。

    本体仕様

    Specifications

    • 利点

      肌タイプ
      すべての肌タイプに対応

    • 互換性

      すべてのビザピュアモデルに対応

    • サービス

      本体保証
      2年の制限付き保証

    • 使いやすさ

      交換
      着脱式ブラシ
      お勧めの交換時期
      約 3 か月ごと
      防水
      お風呂でも使用可能
      お手入れ簡単
      洗顔料とともに使用してください

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