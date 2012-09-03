VisaPure エクスフォリエーションブラシ
あらゆる肌タイプに適したエクスフォリエーションブラシ
エクスフォリエーションブラシには古い角質をやさしく除去する効果があります。 さらに詳細をみる
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あらゆる肌タイプに適したエクスフォリエーションブラシ
透明感のあるやわらかい肌へ
- 古い角質をやさしく除去
- 週に一度の使用
- 約 6 か月ごとにノズルを交換
- 簡単に着脱・交換可能
製品特徴
- お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に
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お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に
ビザピュアは、落としにくいメイクの残留物や古い角質をきれいに取り除きます。しっかりと洗浄することで、化粧水、美容液などのスキンケア成分の肌への浸透が高まります。
- 衛生面を考慮した最適なデザイン
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衛生面を考慮した最適なデザイン
ビザピュアの全モデルのブラシヘッドの毛先には、ソフトでしなやかな厳選されたナイロン素材を採用。お手入れも簡単で常に清潔に保つことができます。
- あらゆる肌タイプに適したエクスフォリエーションブラシ
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あらゆる肌タイプに適したエクスフォリエーションブラシ
ユニークな形状のブラシ：短い毛先が角質をやさしくオフ、長い毛先が古い角質を洗い流します。
- ユニークな構造の洗顔ブラシ
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ユニークな構造の洗顔ブラシ
ビザピュア洗顔ブラシの全モデルに 5-in-1 極細毛技術が採用されています。毛先 1 本 1 本を 2 回研磨してシルクのようにやわらかく仕上げることにより、なめらかな滑りを実現、さらにエクストラロングの毛先で肌触りも快適です。ビザピュア洗顔ブラシの毛先は毛穴より細かく（約 1/3）密集しているため、1 回のお手入れでより多くの毛穴の奥に届き、ソフトでリッチな肌触りとともに、クレンジング効果を発揮します。毛先には特別に選定された耐水性材料が使用されています。
- 簡単に着脱・交換できる着脱式ブラシ
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簡単に着脱・交換できる着脱式ブラシ
着脱ははめ込んで取り外すだけ。ブラシヘッドはすべてのビザピュアモデルに対応しています。
- 約 6 か月ごとにノズルを交換
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約 6 か月ごとにノズルを交換
効果を実感していただくために、ブラシは約 6 か月ごとに交換することをおすすめします。ブラシは簡単に交換できます。
本体仕様
Specifications
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利点
- 肌タイプ
- すべてのスキンタイプに対応
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互換性
- すべてのビザピュアモデルに対応
- 有
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サービス
- 本体保証
- 2年の制限付き保証
-
使いやすさ
- 交換
- 着脱式ブラシ
- お勧めの交換時期
- 約 6 か月毎
- 防水
- お風呂でも使用可能
- お手入れ簡単
- 有
- 洗顔料とともに使用してください
- 有
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