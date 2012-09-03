ビザピュアは、落としにくいメイクの残留物や古い角質をきれいに取り除きます。しっかりと洗浄することで、化粧水、美容液などのスキンケア成分の肌への浸透が高まります。
ビザピュアの全モデルのブラシヘッドの毛先には、ソフトでしなやかな厳選されたナイロン素材を採用。お手入れも簡単で常に清潔に保つことができます。
敏感肌を手のひらで洗うようにやさしく洗い上げます。シルクのような毛先が肌への刺激や乾燥を防ぐように設計されています。ノーマル肌用ブラシよりもさらに細くやわらかい極細毛で、敏感肌を一層やさしくデリケートにクレンジングします。
ビザピュア洗顔ブラシの全モデルに 5-in-1 極細毛技術が採用されています。毛先 1 本 1 本を 2 回研磨してシルクのようにやわらかく仕上げることにより、なめらかな滑りを実現、さらにエクストラロングの毛先で肌触りも快適です。ビザピュア洗顔ブラシの毛先は毛穴より細かく（約 1/3）密集しているため、1 回のお手入れでより多くの毛穴の奥に届き、ソフトでリッチな肌触りとともに、クレンジング効果を発揮します。毛先には特別に選定された耐水性材料が使用されています。
着脱ははめ込んで取り外すだけ。ブラシヘッドはすべてのビザピュアモデルに対応しています。
効果を実感していただくために、ブラシは約 3 か月ごとに交換することをおすすめします。ブラシは簡単に交換できます。
利点
互換性
サービス
使いやすさ
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