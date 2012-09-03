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  • 敏感肌用ブラシ 敏感肌用ブラシ 敏感肌用ブラシ

    VisaPure 敏感肌用ブラシ

    SC5991/10

    敏感肌用ブラシ

    敏感肌のために設計されたブラシで、お肌をやさしく洗いあげます。

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    この商品は販売を終了しました

    VisaPure 敏感肌用ブラシ

    敏感肌用ブラシ

    透明感のあるやわらかい肌へ

    • 普通～敏感肌用
    • デイリーケア用
    • 約 3 か月ごとに交換
    • 簡単に着脱・交換可能

    製品特徴

    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に
    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    ビザピュアは、落としにくいメイクの残留物や古い角質をきれいに取り除きます。しっかりと洗浄することで、化粧水、美容液などのスキンケア成分の肌への浸透が高まります。

    衛生面を考慮した最適なデザイン
    衛生面を考慮した最適なデザイン

    衛生面を考慮した最適なデザイン

    ビザピュアの全モデルのブラシヘッドの毛先には、ソフトでしなやかな厳選されたナイロン素材を採用。お手入れも簡単で常に清潔に保つことができます。

    普通～敏感肌用のセンシティブブラシ

    普通～敏感肌用のセンシティブブラシ

    敏感肌を手のひらで洗うようにやさしく洗い上げます。シルクのような毛先が肌への刺激や乾燥を防ぐように設計されています。ノーマル肌用ブラシよりもさらに細くやわらかい極細毛で、敏感肌を一層やさしくデリケートにクレンジングします。

    ユニークな構造の洗顔ブラシ

    ユニークな構造の洗顔ブラシ

    ビザピュア洗顔ブラシの全モデルに 5-in-1 極細毛技術が採用されています。毛先 1 本 1 本を 2 回研磨してシルクのようにやわらかく仕上げることにより、なめらかな滑りを実現、さらにエクストラロングの毛先で肌触りも快適です。ビザピュア洗顔ブラシの毛先は毛穴より細かく（約 1/3）密集しているため、1 回のお手入れでより多くの毛穴の奥に届き、ソフトでリッチな肌触りとともに、クレンジング効果を発揮します。毛先には特別に選定された耐水性材料が使用されています。

    簡単に着脱・交換できる着脱式ブラシ

    簡単に着脱・交換できる着脱式ブラシ

    着脱ははめ込んで取り外すだけ。ブラシヘッドはすべてのビザピュアモデルに対応しています。

    約 3 か月ごとに交換

    約 3 か月ごとに交換

    効果を実感していただくために、ブラシは約 3 か月ごとに交換することをおすすめします。ブラシは簡単に交換できます。

    本体仕様

    Specifications

    • 利点

      肌タイプ
      敏感肌向け

    • 互換性

      すべてのビザピュアモデルに対応

    • サービス

      本体保証
      2年の制限付き保証

    • 使いやすさ

      交換
      着脱式ブラシ
      お勧めの交換時期
      約 3 か月ごと
      防水
      お風呂でも使用可能
      お手入れ簡単
      洗顔料とともに使用してください

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