Philips Lumea は毛根にやさしく光を照射します。これにより、ムダ毛が自然に抜け落ち、再生が抑制されます。このトリートメントを定期的に繰り返すうちに、すべすべした肌触りを毎日感じられるようになります。
臨床試験では、2 週間に一度のお手入れを 4 回続けると、無駄毛のないすべすべのお肌に仕上がることが確認されています。この結果をキープするためには、必要に応じてトリートメントの回数を増やしてください。どのくらいの間隔をあけてトリートメントするかについては、個々の毛の成長度合によって異なります。
フィリップスの光美容器ルメアは、肌の表面の毛に反応する光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安心、かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と共同開発を行っています。10 年以上の時間をかけ、2,000 人以上の消費者に対して調査を行っています。
フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを 5 段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。
首から下の全身（脚、ワキ、ビキニエリア、腕、お腹の部分）のご使用も安心。
大きいからだ用アタッチメントを使うと、脚のような広い範囲をすばやくお手入れできます。
フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。
フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。
適用部位
調節可能な安心設定
アプリケーションモード
電源
仕様
アタッチメント
サービス
内容・付属品
照射時間
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