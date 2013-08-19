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  • 2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。 2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。 2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。

    Lumea Essential ルメア　エッセンシャル

    SC1991/00

    2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。

    ご自宅で簡単に、わずか2回のケアで効果を実感できる*2光美容器「ルメア　プレシジョンプラス」。素肌にそってルメアをすべらせていくだけで、やさしい光による除毛後の肌のお手入れができます。

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    この商品は販売を終了しました

    ルメア　エッセンシャル

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    2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。

    自宅でなめらかなお肌に

    • からだ用
    • 約 15 分で両ひざ下のお手入れ完了
    • 約10万回の照射が可能
    • 長めのコード
    なめらかな仕上がりが持続

    なめらかな仕上がりが持続

    Philips Lumea は毛根にやさしく光を照射します。これにより、ムダ毛が自然に抜け落ち、再生が抑制されます。このトリートメントを定期的に繰り返すうちに、すべすべした肌触りを毎日感じられるようになります。

    片手で簡単に操作が可能で使いやすい

    片手で簡単に操作が可能で使いやすい

    臨床試験では、2 週間に一度のお手入れを 4 回続けると、無駄毛のないすべすべのお肌に仕上がることが確認されています。この結果をキープするためには、必要に応じてトリートメントの回数を増やしてください。どのくらいの間隔をあけてトリートメントするかについては、個々の毛の成長度合によって異なります。

    ご自宅での使用も快適で安心。

    ご自宅での使用も快適で安心。

    フィリップスの光美容器ルメアは、肌の表面の毛に反応する光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安心、かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と共同開発を行っています。10 年以上の時間をかけ、2,000 人以上の消費者に対して調査を行っています。

    光の強さを 5 段階で調節

    光の強さを 5 段階で調節

    フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを 5 段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。

    からだ用

    からだ用

    首から下の全身（脚、ワキ、ビキニエリア、腕、お腹の部分）のご使用も安心。

    大きいからだ用アタッチメントで短時間のお手入れが可能

    大きいからだ用アタッチメントで短時間のお手入れが可能

    大きいからだ用アタッチメントを使うと、脚のような広い範囲をすばやくお手入れできます。

    交換部品がないため、追加購入が不要

    交換部品がないため、追加購入が不要

    フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。

    お肌のタイプに合わせて調整可能

    お肌のタイプに合わせて調整可能

    フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。

    技術仕様

    • 適用部位

      からだ
      • へそ
      • ビキニエリア
      • ワキ

    • 調節可能な安心設定

      内蔵 UV フィルター
      紫外線から肌を保護
      5段階のエネルギー設定
      お肌のタイプに合わせて調整可能
      内蔵セーフティシステム
      誤照射防止機能

    • アプリケーションモード

      ステップ＆フラッシュ
      からだのカーブにフィット
      コンセントに接続して使用可能
      交流式

    • 電源

      対応電圧
      AC100～240 V（海外電圧対応可能）

    • 仕様

      高性能ランプ
      照射回数 <gt/> 100,000 回の照射

    • アタッチメント

      からだ用アタッチメント（4cm2）
      首から下の部分用

    • サービス

      保証
      2 年のグローバル本体保証

    • 内容・付属品

      取扱説明書
      • クイックスタートガイド
      • 取扱説明書
      保管
      収納ケース
      アダプター
      24V／1500mA

    • 照射時間

      ひざ下（片側）
      8 分
      ワキ（片側）
      1 分
      ビキニライン
      1 分

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    • SC1996/70: 消費者80人によるテストの結果。フィリップス社調べ（2013年）。ただし、個人差があります。
    • 2 からだ用アタッチメントを使用した場合。
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