片手で簡単に操作が可能で使いやすい

臨床試験では、2 週間に一度のお手入れを 4 回続けると、無駄毛のないすべすべのお肌に仕上がることが確認されています。この結果をキープするためには、必要に応じてトリートメントの回数を増やしてください。どのくらいの間隔をあけてトリートメントするかについては、個々の毛の成長度合によって異なります。