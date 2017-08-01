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  • かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。 かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。 かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。

    Shaver series 9000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S9090/43

    かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。

    輪郭検知テクノロジーが顔のあらゆる輪郭をカバーし、ダブル V トラックシステムが最適な位置にヒゲをガイドして深剃り。

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    この商品は販売を終了しました

    Shaver series 9000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。

    一度で最大 20% 多くのヒゲをキャッチ*

    • ダブル V トラック刃
    • 8 方向に可動する輪郭検知ヘッド
    • 洗顔ブラシ＆スマートクリック（着脱式）トリマー
    ヒゲを根元から引き上げて深剃りを実現

    ヒゲを根元から引き上げて深剃りを実現

    脅威の深剃りを実現。ダブル V トラック刃は、ヒゲの一本一本を最適なカット位置にやさしくガイドします。平らに寝た、長さの異なるヒゲも逃しません。より少ないストロークで最大で深剃り 30％ アップを実現し、なめらかな肌に仕上げます。

    8 方向に可動するヘッドでかつてない密着感

    8 方向に可動するヘッドでかつてない密着感

    8 方向に可動する輪郭検知ヘッドで顔や首のどんな凹凸にも超密着。ワンストロークあたり最大 20％ 多くのヒゲをカットし、最高になめらかな深剃りを実現します。

    快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

    快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

    この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。

    しっかり洗顔できる着脱式ブラシ

    しっかり洗顔できる着脱式ブラシ

    ブラシを取り付けてしっかり洗顔しましょう*。お好みの洗顔料を使用してください。古い角質を取り除き、輝く肌に洗いあげます。

    口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー

    口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー

    肌にやさしいトリマーを取り付けて仕上げます。口ヒゲのお手入れやもみあげのトリミングに最適です。

    わかりやすいアイコンで簡単操作を実現

    わかりやすいアイコンで簡単操作を実現

    わかりやすいディスプレイには、各種情報が表示されます。 - 3 段階充電残量表示、ロック表示 - クリーニング表示 - 充電催促表示 - ヘッド交換催促表示

    約 1 時間の充電で約 45 分間のコードレス使用可能

    約 1 時間の充電で約 45 分間のコードレス使用可能

    約 1 時間充電で約 45 分使用可能、または急速充電で 1 回のフルシェービングが可能です。9000 シリーズモデルはすべてコードレスモードで使用でき、お風呂シェーブも可能です。

    本体丸洗い可能

    本体丸洗い可能

    シェーバーの上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    このフィリップスシェーバーには本体 2 年間保証が付いています。9000 シリーズのシェーバーは、高い性能と耐久性を実現し、いつでも最高の深剃りが可能です。

    技術仕様

    • アクセサリー

      スマートクリック
      • 洗顔ブラシ
      • 細部用トリマー
      収納ケース

    • ソフトウェア

      ソフトウェア更新
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      充電
      • 約 1 時間
      • 約 1 時間
      使用時間
      約 40 分／約13 回分
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      待機電力
      0.1  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル
      オイスターシルバー／ブラック

    • サービス

      替刃
      2 年ごとに SH90/51 と交換してください
      本体 2 年間保証
      洗顔ブラシ
      約 3 か月ごとに RQ585、RQ560、RQ563 と交換

    • シェービング性能

      肌に密着
      8 方向可動ヘッド
      シェービングシステム
      • ダブル V トラック刃システム
      • スーパーリフト＆カット
      スキンコンフォート
      ウェット＆ドライ設計

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 1段階充電残量表示
      • 充電表示ランプ
      • 充電催促表示
      • シェービングヘッド交換表示
      • ロック機能表示
      クリーニング
      本体丸洗い可

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • 収納ケース
    • スマートクリック洗顔ブラシ
    • スマートクリック（着脱式）トリマー
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

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    • センソタッチと比べて、最大 20% 多くのヒゲをキャッチ
    • *センソタッチと比べて、最大 30% 深剃りアップ
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