Shaver series 9000 ウェット＆ドライ電気シェーバー
かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。
輪郭検知テクノロジーが顔のあらゆる輪郭をカバーし、ダブル V トラックシステムが最適な位置にヒゲをガイドして深剃り。 さらに詳細をみる
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Shaver series 9000 ウェット＆ドライ電気シェーバー
かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。
一度で最大 20% 多くのヒゲをキャッチ*
- ダブル V トラック刃
- 8 方向に可動する輪郭検知ヘッド
- 洗顔ブラシ＆スマートクリック（着脱式）トリマー
ヒゲを根元から引き上げて深剃りを実現
脅威の深剃りを実現。ダブル V トラック刃は、ヒゲの一本一本を最適なカット位置にやさしくガイドします。平らに寝た、長さの異なるヒゲも逃しません。より少ないストロークで最大で深剃り 30％ アップを実現し、なめらかな肌に仕上げます。
8 方向に可動するヘッドでかつてない密着感
8 方向に可動する輪郭検知ヘッドで顔や首のどんな凹凸にも超密着。ワンストロークあたり最大 20％ 多くのヒゲをカットし、最高になめらかな深剃りを実現します。
快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。
しっかり洗顔できる着脱式ブラシ
ブラシを取り付けてしっかり洗顔しましょう*。お好みの洗顔料を使用してください。古い角質を取り除き、輝く肌に洗いあげます。
口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー
肌にやさしいトリマーを取り付けて仕上げます。口ヒゲのお手入れやもみあげのトリミングに最適です。
わかりやすいアイコンで簡単操作を実現
わかりやすいディスプレイには、各種情報が表示されます。 - 3 段階充電残量表示、ロック表示 - クリーニング表示 - 充電催促表示 - ヘッド交換催促表示
約 1 時間の充電で約 45 分間のコードレス使用可能
約 1 時間充電で約 45 分使用可能、または急速充電で 1 回のフルシェービングが可能です。9000 シリーズモデルはすべてコードレスモードで使用でき、お風呂シェーブも可能です。
本体丸洗い可能
シェーバーの上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
本体 2 年間保証
このフィリップスシェーバーには本体 2 年間保証が付いています。9000 シリーズのシェーバーは、高い性能と耐久性を実現し、いつでも最高の深剃りが可能です。
技術仕様
-
アクセサリー
- スマートクリック
-
- 収納ケース
-
〇
-
ソフトウェア
- ソフトウェア更新
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関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年
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電源
- バッテリーの種類
-
リチウムイオン充電池
- 充電
-
- 使用時間
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約 40 分／約13 回分
- 対応電圧
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AC 100 - 240 V（海外使用対応）
- 待機電力
-
0.1
W
- 最大消費電力
-
9
W
-
デザイン
- ハンドル
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人間工学に基づいたグリップとハンドル
- 色
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オイスターシルバー／ブラック
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サービス
- 替刃
-
2 年ごとに SH90/51 と交換してください
- 本体 2 年間保証
-
〇
- 洗顔ブラシ
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約 3 か月ごとに RQ585、RQ560、RQ563 と交換
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シェービング性能
- 肌に密着
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8 方向可動ヘッド
- シェービングシステム
-
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ダブル V トラック刃システム
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スーパーリフト＆カット
- スキンコンフォート
-
ウェット＆ドライ設計
-
使いやすさ
- ディスプレイ
-
-
1段階充電残量表示
-
充電表示ランプ
-
充電催促表示
-
シェービングヘッド交換表示
-
ロック機能表示
- クリーニング
-
本体丸洗い可
製品の仕様
同梱物
- 収納ケース
- スマートクリック洗顔ブラシ
- スマートクリック（着脱式）トリマー
- センソタッチと比べて、最大 20% 多くのヒゲをキャッチ
- *センソタッチと比べて、最大 30% 深剃りアップ
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