S791/06
手をのばせ、妥協なき肌と。
フィリップス 700 シリーズは、手のひらに収まるサイズに、回転式の最上級のシェービングシステムを搭載。コンパクトなので、いつでも、どこでもしっかりシェービング。お仕事の後の夕方の外出前に、また、旅先や出張先でなど、より手軽に回転式の心地よさを実感いただけるサイズです。また、ワイヤレス充電やスワイプ操作など、先進のテクノロジーを搭載するとともに、鼻毛トリマーも付属。ヒゲのみならず、身だしなみケアをさっと簡単にできるようになりました。さらに詳細をみる
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ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ。 薄くなった外刃*と、スーパーリフト＆カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。 合計48枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。 *従来機種S99xxと比較した場合、外刃の厚みを10％小さく設計／画像はイメージです。
Qi（チー）規格に対応のワイヤレス充電パッドに置くだけで、ケーブル接続不要で、手軽に充電できます。 *ワイヤレス充電パッドは付属していません。 付属の充電ケーブルでも充電できます。 充電時間 充電ケーブル：約1時間 ワイヤレス充電パッド：約2時間
タッチセンサー式の電源スライドボタンを、上方向に指で滑らせることで電源がオンに。スマートフォン同様の先進的な操作性で、見た目も操作もスタイリッシュ／画像はイメージです。
4方向可動ヘッドで顔の輪郭に沿って滑らかにシェービング／画像はイメージです。
手のひらに収まるコンパクトな外形ながらも強力なモーターを搭載、パワフルな剃り味のシェービング体験を。／画像はイメージです。
シェービングユニットを鼻毛トリマーに付け替えることにより、手軽に鼻毛のお手入れができるようになりました。 ヒゲに加えて身だしなみケアをさっと簡単に
刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。 内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。 また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*****を使用しています。 オイル差し不要で、替刃交換は２年に１回******です。 *****医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。 ※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 ******使用状況により異なります。／画像はイメージです。
お風呂やシャワーでのシェービング、そしてシェービングフォームやシェービングジェルを使ったウェットシェービングが可能です。 剃った部分を実感しながら、なめらかなシェービングを。 *****本体は防水加工をしていますが、水や液体には浸けないでください
パワフルなリチウムイオンバッテリーを搭載しており、最長60分使用できます。お急ぎの場合は 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。
フィリップスのシェーバーは、精度と耐久性を重視して作られており、長期間にわたって使用できます。厳格なテストを経て、一貫した耐久性のある性能を実現したシェーバーを、ぜひ長くご愛用ください。
フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。アダプターが必要な場合は、対応する電源ユニットが www.philips.com/support で利用可能です。
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