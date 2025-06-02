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  • 手をのばせ、妥協なき肌と。 手をのばせ、妥協なき肌と。 手をのばせ、妥協なき肌と。

    Philips Shaver 700 Series コンパクトシェーバー

    S791/06

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    手をのばせ、妥協なき肌と。

    フィリップス 700 シリーズは、手のひらに収まるサイズに、回転式の最上級のシェービングシステムを搭載。コンパクトなので、いつでも、どこでもしっかりシェービング。お仕事の後の夕方の外出前に、また、旅先や出張先でなど、より手軽に回転式の心地よさを実感いただけるサイズです。また、ワイヤレス充電やスワイプ操作など、先進のテクノロジーを搭載するとともに、鼻毛トリマーも付属。ヒゲのみならず、身だしなみケアをさっと簡単にできるようになりました。

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    Philips Shaver 700 Series コンパクトシェーバー

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    手をのばせ、妥協なき肌と。

    • コンパクトでもしっかりシェービング
    • ワイヤレスで手軽に充電
    • 4方向可動ヘッド
    • 強力なモーターでパワフルな剃り味
    コンパクトでもしっかりシェービング

    コンパクトでもしっかりシェービング

    ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ。 薄くなった外刃*と、スーパーリフト＆カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。 合計48枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。 *従来機種S99xxと比較した場合、外刃の厚みを10％小さく設計／画像はイメージです。

    ワイヤレスで手軽に充電*

    ワイヤレスで手軽に充電*

    Qi（チー）規格に対応のワイヤレス充電パッドに置くだけで、ケーブル接続不要で、手軽に充電できます。 *ワイヤレス充電パッドは付属していません。 付属の充電ケーブルでも充電できます。 充電時間 充電ケーブル：約1時間 ワイヤレス充電パッド：約2時間

    スワイプ操作の電源操作

    スワイプ操作の電源操作

    タッチセンサー式の電源スライドボタンを、上方向に指で滑らせることで電源がオンに。スマートフォン同様の先進的な操作性で、見た目も操作もスタイリッシュ／画像はイメージです。

    4方向可動ヘッドで顔の輪郭に沿ってシェービング

    4方向可動ヘッドで顔の輪郭に沿ってシェービング

    4方向可動ヘッドで顔の輪郭に沿って滑らかにシェービング／画像はイメージです。

    強力なモーターでパワフルな剃り味

    強力なモーターでパワフルな剃り味

    手のひらに収まるコンパクトな外形ながらも強力なモーターを搭載、パワフルな剃り味のシェービング体験を。／画像はイメージです。

    鼻毛トリマーで身だしなみケア

    鼻毛トリマーで身だしなみケア

    シェービングユニットを鼻毛トリマーに付け替えることにより、手軽に鼻毛のお手入れができるようになりました。 ヒゲに加えて身だしなみケアをさっと簡単に

    強靭な欧州製造のステンレス鋼の刃

    強靭な欧州製造のステンレス鋼の刃

    刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。 内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。 また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*****を使用しています。 オイル差し不要で、替刃交換は２年に１回******です。 *****医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。 ※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 ******使用状況により異なります。／画像はイメージです。

    お風呂シェーブ・本体丸洗いOK*****

    お風呂シェーブ・本体丸洗いOK*****

    お風呂やシャワーでのシェービング、そしてシェービングフォームやシェービングジェルを使ったウェットシェービングが可能です。 剃った部分を実感しながら、なめらかなシェービングを。 *****本体は防水加工をしていますが、水や液体には浸けないでください

    最長60分使用できるパワフルバッテリー

    最長60分使用できるパワフルバッテリー

    パワフルなリチウムイオンバッテリーを搭載しており、最長60分使用できます。お急ぎの場合は 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。

    高い耐久性

    高い耐久性

    フィリップスのシェーバーは、精度と耐久性を重視して作られており、長期間にわたって使用できます。厳格なテストを経て、一貫した耐久性のある性能を実現したシェーバーを、ぜひ長くご愛用ください。

    簡単に充電

    簡単に充電

    フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。アダプターが必要な場合は、対応する電源ユニットが www.philips.com/support で利用可能です。

    技術仕様

    • アクセサリー

      アタッチメント
      鼻毛・耳毛トリマー
      携帯・収納
      収納ケース

    • 電源

      使用時間
      60 分
      対応電圧
      5 V
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      ケーブル充電
      • 約 60 分間
      • クイックチャージ（急速充電）モード付（約 5 分）
      Qi 充電
      • 対応
      • 2 時間でフル充電

    • デザイン

      アッシュゴールド
      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル

    • サービス

      2 年間保証
      交換用ヘッド（日本以外）
      約 2 年ごとに SH91 と交換してください
      交換用ヘッド（日本用）
      約 2 年ごとに SH92 と交換してください

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      • デュアルスティールプレシジョン刃
      • リフト＆カット 引き上げて剃る深剃り
      肌に密着
      4D フレックスヘッド

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      ライトリング
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      クリーニング
      本体丸洗い可能
      オン／オフ方式
      スワイプ

    Badge-D2C

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