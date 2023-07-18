自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30％*¹低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*¹非コーティング素材との比較 【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です