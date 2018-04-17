同梱物
- スマートクリーンシステム
- スマートクリック（着脱式）トリマー
- クリーニングカートリッジ
S7560/26
皮膚科医が認めた、敏感肌専用モデル
フィリップス 7000 シリーズは肌をやさしく保護します。肌あたりをなめらかにするコーティングが施されたスキンコンフォートリングが、シェーバーと肌との摩擦を軽減。肌を守りながら深剃りを実現します。さらに詳細をみる
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摩擦低減マイクロスフェアコーティングの SkinGlide リングでシェービングがより快適に。ガラス状の丸い粒子を数千個使った独自のコーティングで、シェーバーと肌との摩擦を低減。なめらかな軽い動きで、肌を炎症から守ります。
肌にやさしい最新のカッティングシステムは、毛のみをカットし、肌に当たらないように設計されています。V 字型の刃が肌を傷つけることなく深剃りを実現。無精ヒゲスタイルに仕上げることもできます。
5 方向に可動するヘッドが顔や首の輪郭にやさしくフィットして密着。力を入れて押さえつける必要がないので摩擦が減り、炎症を抑えることができます。
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。
シェーバーのディスプレイには、各種情報が表示されます。3 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。
1 時間充電で約 50 分のシェービング、または急速充電で約 1 回分のフルシェービングが可能です。シェーバー 7000 シリーズ モデルはすべてコードレスモードでのみ作動するので、濡れた場所でも安心です。
シェーバーの上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
このフィリップスシェーバーには本体 2 年間保証が付いています。シリーズ 7000 のシェーバーは高い性能と耐久性を実現しています。
スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
ボタンにタッチするだけでスマート クリーン がシェーバーの洗浄、潤滑、充電を行うため、理想的な状態で性能を発揮することができます。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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