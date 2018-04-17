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    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S7560/12

    皮膚科医が認めた、敏感肌専用モデル

    フィリップス 7000 シリーズは肌をやさしく保護します。肌あたりをなめらかにするコーティングが施されたスキンコンフォートリングが、シェーバーと肌との摩擦を軽減。肌を守りながら深剃りを実現します。

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    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    皮膚科医が認めた、敏感肌専用モデル

    敏感肌に最適

    • スキンコンフォートリング<br>
    • ジェントルプレシジョンプロ刃
    • スマートクリック（着脱式）トリマー
    摩擦低減コーティングで軽い滑りを実現する SkinGlide リング

    摩擦低減コーティングで軽い滑りを実現する SkinGlide リング

    摩擦低減マイクロスフェアコーティングの SkinGlide リングでシェービングがより快適に。ガラス状の丸い粒子を数千個使った独自のコーティングで、シェーバーと肌との摩擦を低減。なめらかな軽い動きで、肌を炎症から守ります。

    肌を守りながら無精ヒゲスタイルに仕上げる

    肌を守りながら無精ヒゲスタイルに仕上げる

    肌にやさしい最新のカッティングシステムは、毛のみをカットし、肌に当たらないように設計されています。V 字型の刃が肌を傷つけることなく深剃りを実現。無精ヒゲスタイルに仕上げることもできます。

    押さえつけなくても 5 方向に可動するヘッドがフィット

    押さえつけなくても 5 方向に可動するヘッドがフィット

    5 方向に可動するヘッドが顔や首の輪郭にやさしくフィットして密着。力を入れて押さえつける必要がないので摩擦が減り、炎症を抑えることができます。

    「ウエット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    「ウエット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。

    3 段階充電残量を表示するディスプレイ

    3 段階充電残量を表示するディスプレイ

    シェーバーのディスプレイには、各種情報が表示されます。3 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。

    約 50 分間のコードレスシェービング

    約 50 分間のコードレスシェービング

    1 時間充電で約 50 分のシェービング、または急速充電で約 1 回分のフルシェービングが可能です。シェーバー 7000 シリーズ モデルはすべてコードレスモードでのみ作動するので、濡れた場所でも安心です。

    本体丸洗い可能

    本体丸洗い可能

    シェーバーの上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    このフィリップスシェーバーには本体 2 年間保証が付いています。シリーズ 7000 のシェーバーは高い性能と耐久性を実現しています。

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      スマートクリック
      細部用トリマー
      収納ケース

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      使用時間
      約 50 分間／約 16 回分
      充電
      • 約 1 時間でフル充電
      • 約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      待機電力
      0.15  W
      最大消費電力
      5.4  W

    • デザイン

      ハンドル
      握りやすいグリップ
      フレームカラー
      ブルー
      フロントカラー
      シルバー

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃
      2 年ごとに SH70 と交換

    • シェービング性能

      肌に密着
      5 方向ダイナミックフレックス ヘッド
      シェービングシステム
      ジェントルプレシジョンプロ刃
      スキンコンフォート
      • スキンコンフォートリング
      • スキンプロテクションシステム
      • ウェット＆ドライ設計

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 1段階充電残量表示
      • 充電表示ランプ
      • 充電催促表示
      • シェービングヘッド交換表示
      • ロック機能表示
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      クリーニング
      本体丸洗い可
      電源方式
      充電式

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • スマートクリック（着脱式）トリマー
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