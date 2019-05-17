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  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル

    Shaver series 6000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S6610/11

    深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル

    シェーバー 6000 シリーズは、肌のヒリヒリ感を軽減しながら深剃りを実現します。アンチフリクションコーティングが施された表面により、なめらかな動きでシェービングできます。

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    Shaver series 6000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル

    アンチフリクションコーディングで肌あたりなめらか

    • マルチプレシジョン刃
    • アンチフリクションコーティング
    • 5 方向フレックスヘッド
    • スキンガードモード
    短い無精ヒゲもマルチプレシジョン刃が効果的にカット

    短い無精ヒゲもマルチプレシジョン刃が効果的にカット

    すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が長いヒゲも短いヒゲも残っている無精ヒゲも起こしてカットするため、わずか数ストロークでシェービングが完了します。

    アンチフリクションコーティングで簡単にスムーズなシェービングを実現

    アンチフリクションコーティングで簡単にスムーズなシェービングを実現

    シェービングリングに施された特殊コーティングは肌の摩擦を減らすように設計されているので、手軽にお肌の炎症が起きにくいスムーズなシェービングが可能です。

    5 方向に動くヘッドが顔の輪郭に密着して快適なシェービング

    5 方向に動くヘッドが顔の輪郭に密着して快適なシェービング

    5 方向に独立して動くフレックスヘッドが顔の輪郭に密着し、摩擦の少ない滑らかで快適なシェービングを約束します。

    肌にやさしい低回転速度

    肌にやさしい低回転速度

    特別保護設定を選べば回転速度が低くなり、肌に優しいシェービングが可能です。

    なめらかなシェービングでお肌を守るスキンプロテクションシステム

    なめらかなシェービングでお肌を守るスキンプロテクションシステム

    深剃りの際に切り傷を心配する必要はありません。丸みを帯びたヘッドのスキンプロテクションシステムが、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

    1 時間でフル充電

    1 時間でフル充電

    リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。

    1 回の充電で約 60 分間のコードレスシェービングが可能

    1 回の充電で約 60 分間のコードレスシェービングが可能

    満充電状態になったら約 60 分間のコードレスシェービングが可能です。

    本体丸洗い可能

    本体丸洗い可能

    シェーバーの上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

    LED 表示のアイコンでシェーバーを直感的に使用可能

    LED 表示のアイコンでシェーバーを直感的に使用可能

    ディスプレイには 3 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報がわかりやすく表示されるので、シェーバーのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      収納ケース
      スマートクリック
      細部用トリマー
      鼻毛トリマー

    • 電源

      充電
      • 約 1 時間
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      使用時間
      約 60 分間／約 21 回分

    • デザイン

      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃
      2 年ごとに SH50/51 と交換してください

    • シェービング性能

      肌に密着
      5 方向フレックスヘッド
      シェービングシステム
      マルチプレシジョン刃
      スキンコンフォート
      • スキンプロテクションシステム
      • アンチフリクションコーティング
      • ウェット＆ドライ設計
      • スキンガードモード

    • 使いやすさ

      クリーニング
      本体丸洗い可
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      ディスプレイ
      • 1段階充電残量表示
      • 充電催促表示
      • 充電表示ランプ
      • シェービングヘッド交換表示
      • ロック機能表示
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

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