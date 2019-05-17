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深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
シェーバー 6000 シリーズは、肌のヒリヒリ感を軽減しながら深剃りを実現します。アンチフリクションコーティングが施された表面により、なめらかな動きでシェービングできます。さらに詳細をみる
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すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が長いヒゲも短いヒゲも残っている無精ヒゲも起こしてカットするため、わずか数ストロークでシェービングが完了します。
シェービングリングに施された特殊コーティングは肌の摩擦を減らすように設計されているので、手軽にお肌の炎症が起きにくいスムーズなシェービングが可能です。
5 方向に独立して動くフレックスヘッドが顔の輪郭に密着し、摩擦の少ない滑らかで快適なシェービングを約束します。
特別保護設定を選べば回転速度が低くなり、肌に優しいシェービングが可能です。
深剃りの際に切り傷を心配する必要はありません。丸みを帯びたヘッドのスキンプロテクションシステムが、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。
リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。
満充電状態になったら約 60 分間のコードレスシェービングが可能です。
シェーバーの上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
ディスプレイには 3 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報がわかりやすく表示されるので、シェーバーのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。
上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
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