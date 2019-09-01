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    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S5941/27

    快適にシェービング

    シェーバー 5000 シリーズは、毎朝のお手入れを快適にサポートします。5 方向に独立して動くフレックスヘッドが顔の輪郭に密着し、快適にシェービング、滑らかな仕上がりを実現します。

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    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    快適にシェービング

    肌に密着してより快適に*

    • マルチプレシジョン刃
    • 5 方向に可動するヘッド
    • ウェット&ドライシェービング
    • スマートクリック（着脱式）トリマー
    ヘッドが5方向に自在に動いてすばやい深剃りを実現

    ヘッドが5方向に自在に動いてすばやい深剃りを実現

    5 方向に独立して可動するヘッドが顔の輪郭に密着し、首や顎でもすばやく深剃りできます。

    長いヒゲも短いヒゲも根元から引き上げてすばやく深剃り

    長いヒゲも短いヒゲも根元から引き上げてすばやく深剃り

    すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が寝たヒゲを起こしてカットするため、少ないストロークでシェービングが完了します。

    快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

    快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

    この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。

    丸みを帯びたヘッドが肌を守りながらなめらかな滑りを実現

    丸みを帯びたヘッドが肌を守りながらなめらかな滑りを実現

    丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

    ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

    ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

    ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

    20% パワーアップして、ヒゲの濃い部分もシェービング

    20% パワーアップして、ヒゲの濃い部分もシェービング

    ターボプラスモードを使用すると、20％パワーアップして、ヒゲの濃い部分もすばやくシェービングできます。

    約 60 分間のコードレスシェービング

    約 60 分間のコードレスシェービング

    約 1 時間の充電で約 60 分間、つまり約 20 回シェービングできます。このシェーバーはコードレスモードでのみ動作します。

    約1時間充電

    約1時間充電

    リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能です。

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

    LED 表示のアイコンでシェーバーを直感的に使用可能

    LED 表示のアイコンでシェーバーを直感的に使用可能

    ディスプレイには 3 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      スマートクリック
      • 細部用トリマー
      • 鼻・耳毛トリマー
      スマートクリーン
      洗浄, 乾燥

    • 電源

      充電
      • 約 1 時間
      • 約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      使用時間
      約 60 分間 / 約 20 回分
      待機電力
      0.1  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      アイスシルバー／ブラック
      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃
      2 年ごとに SH50/51 と交換してください

    • シェービング性能

      肌に密着
      5 方向に可動するヘッド
      スキンコンフォート
      • スキンプロテクションシステム
      • ウェット＆ドライ設計
      シェービングシステム
      • マルチプレシジョン刃
      • スーパーリフト＆カット
      ターボプラスモード
      20% パワフルにシェービング

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      1段階充電残量表示
      クリーニング
      • ワンタッチオープン、本体丸洗い可能
      • 本体丸洗い可
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

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