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快適にシェービング
シェーバー 5000 シリーズは、毎朝のお手入れを快適にサポートします。5 方向に独立して動くフレックスヘッドが顔の輪郭に密着し、快適にシェービング、滑らかな仕上がりを実現します。さらに詳細をみる
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5 方向に独立して可動するヘッドが顔の輪郭に密着し、首や顎でもすばやく深剃りできます。
すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が寝たヒゲを起こしてカットするため、少ないストロークでシェービングが完了します。
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。
丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。
ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。
ターボプラスモードを使用すると、20％パワーアップして、ヒゲの濃い部分もすばやくシェービングできます。
約 1 時間の充電で約 60 分間、つまり約 20 回シェービングできます。このシェーバーはコードレスモードでのみ動作します。
リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能です。
上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
ディスプレイには 3 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。
スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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