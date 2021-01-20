自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。

フィリップスシェーバー5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さを感知し、自動でパワーを調節するので、しっかり早剃りすることができます。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です