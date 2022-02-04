検索文字列

  • 自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。 自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。 自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。

    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

    S5582/27

    自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。

    フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さを感知し、顔の輪郭に密着、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さを感知し、自動でパワーを調節するので、しっかり早剃りすることができます。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

    類似製品

    シリーズシェーバー をすべて表示

    自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。

    SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

    • ヒゲ密度感知システム
    • 360-D フレックスヘッド
    • スティールプレシジョン刃
    • ポップアップトリマー（一体型）
    自動研磨システム搭載のスティールプレシジョン刃

    自動研磨システム搭載のスティールプレシジョン刃

    毎分最大 90,000 回カットする45枚のスティールプレシジョン刃でしっかり深剃り*¹。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 *¹フィリップス S3000シリーズとの比較／画像はイメージです

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システムが毎秒125回ヒゲの密度を感知し、自動でヒゲの濃さに合わせパワーを調整。しっかり早剃り。／画像はイメージです

    360-D フレックスヘッド

    360-D フレックスヘッド

    柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、快適でしっかりとしたシェービングをお約束します。／画像はイメージです

    ヘアーガイドヘッド

    ヘアーガイドヘッド

    シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです

    約 1 時間のフル充電とクイック充電

    約 1 時間のフル充電とクイック充電

    リチウムイオン電池採用で、１時間でフル充電になります。急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能。

    ワンタッチオープンで簡単お手入れ

    電動シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。

    ウェット＆ドライ設計

    ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

    ポップアップトリマー（一体型）

    ポップアッププレシジョントリマーで最終仕上げ。シェーバー本体に組み込まれているので、口ヒゲやもみあげのお手入れに最適です。

    約 60 分間のコードレスシェービング

    1 回のフル充電で約 60 分間コードレスシェービングが可能です。

    技術仕様

    • アクセサリー

      アタッチメント
      ヒゲスタイラー
      お手入れ
      クリーニングブラシ
      一体型ポップアップトリマー
      携帯・収納
      保護キャップ、クリーニングブラシ

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      充電
      約 1 時間
      使用時間
      約 60 分
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      待機電力
      0.04  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      ハンドル
      ゴム製グリップ
      セルリアンブルー
      シェービングヘッド
      角型

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃 SH71
      約 2 年ごとに SH71 と交換してください

    • シェービング性能

      肌に密着
      360-D フレックスヘッド
      シェービングシステム
      スティールプレシジョン刃
      SkinIQ テクノロジー
      ヒゲ密度感知システム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      ワンタッチオープン
      ディスプレイ
      充電残量表示、LED 表示、ロック機能
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • フィリップス 3000 シリーズとの比較。
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。