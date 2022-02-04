自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。

フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さを感知し、顔の輪郭に密着、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さを感知し、自動でパワーを調節するので、しっかり早剃りすることができます。