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自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。
フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さを感知し、顔の輪郭に密着、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さを感知し、自動でパワーを調節するので、しっかり早剃りすることができます。さらに詳細をみる
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毎分最大 90,000 回カットする45枚のスティールプレシジョン刃でしっかり深剃り*¹。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 *¹フィリップス S3000シリーズとの比較／画像はイメージです
ヒゲ密度感知システムが毎秒125回ヒゲの密度を感知し、自動でヒゲの濃さに合わせパワーを調整。しっかり早剃り。／画像はイメージです
柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、快適でしっかりとしたシェービングをお約束します。／画像はイメージです
シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです
リチウムイオン電池採用で、１時間でフル充電になります。急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能。
電動シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。
ポップアッププレシジョントリマーで最終仕上げ。シェーバー本体に組み込まれているので、口ヒゲやもみあげのお手入れに最適です。
1 回のフル充電で約 60 分間コードレスシェービングが可能です。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
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