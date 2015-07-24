5方向に可動して密着、肌にやさしい早剃りシェーバー

Shaver Series 5000 は肌にやさしく気持ちよいお風呂シェーブに対応しています。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。